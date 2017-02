Herfølge-vognmands nye bil kommer til Vognmandens Dag i Dalby

Mandag 13. februar 2017 kl: 18:01

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede MAN TGS har tre styrende aksler og en løftbar. Den er eksempelvis født med LX-kabine og TipMatic-gearkasse, multifunktionsrat, klimaanlæg, oliefyr, køleskab, walkie og infotainment system med navigation og bluetooth.HMF i Roskilde har stået for opbygningen med kran, wirehejs med trevejs-tip og pendellad. Derudover er der monteret værktøjsskab, aflæggerrum mellem tredje og fjerde aksel, LED baglygter og Rockinger kærretræk. Lastbilen, der er leveret med en HMF 2620 K5 aftagelig bagmonteret kran, er solgt af Peter Ackermann hos HE Jørgensen A/S.HE Jørgensen A/S gør opmærksom på, at Herfølge Vognmandsforretnings nye bil kan opleves lørdag 25. februar til Vognmandens Dag hos HE Jørgensen i Dalby.Herfølge Vognmandsforretning blev etableret i 2011 og har i dag fire biler i sin vognpark.













