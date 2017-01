Nyt transportfirma lægger ud med 17 nye vogne - 15 med kran

Fredag 30. december 2016 kl: 16:49

Fra venstre Peter Fournaise, Lars Sørensen og Hans Jørgen Knudsen.

Af: Redaktionen Bag det nye firma, står de kendte vognmandsvirksomheder, Johs. Sørensen & Sønner A/S i Brabrand, P. Fournaise A/S i Fredericia og Ejler Chr. Knudsen A/S i Holstebro, der i forvejen er kendte aktører inden for såvel distribution som kranopgaver.Claus Terkelsen er ansat som direktør i det nye firma, og vognmand Lars Sørensen er formand for bestyrelsen. Vognparken består foreløbig af to 8 pallers Renault Master varevogne plus 15 helt rnye Scania P 360 6x2, der alle er bygget op med HMF-kraner af typen 1820 K4 og 7,6 m lange krandistributionslad fra Vandborg Karosserifabrik i Lemvig.







For at sikre god surring af lasten er alle lad udstyret med Vandborg Karosserifabriks nye skrå indvendige ladkant med surringsøjer, som gør det let at surre såvel udvendig som indvendig i ladet, samtidig med at surringerne ikke lige slipper taget.







Bestyrelsesformand Lars Sørensen udtaler ved starten, at de nye lastvogne i første omgang skal anvendes til natdistribution af gods, der fortrinsvis skal aflæsses med kran, og at man inden for kort tid forventer at der vil ske en ekspansion, som vil kræve indsættelse af flere nye lastvogne og tilhørende materiel.











