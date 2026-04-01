Letvægtstrailer med tip kan rumme 31 kubikmeter i ladet

Onsdag 27. maj 2026 kl: 10:20

Om den nye Kel-Berg letvægtstiptrailer med lad i hardox-stål





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst af finkornstål QstE690 med specielle forstærkninger

Klapbar underkøringskofange

Cyklistværn i begge sider

Stigebeslag på venstre side over cyklistværn inkl. 3 m stige

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser med hæve/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side





Kasse-opbygning:

Kraftig forsmæksforstærkninger profiler med 8 mm forsmæksplade

Kasse opbukket i plade med kraftig 8 mm bund

Sider opbygget i 6 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne

600 mm høj nedfældbar stålbagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Kraftig tophæng stål bagklap med 8 mm bagplade og 5 mm opbukkede kantprofiler

Bakkamera med lukkeklap

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

