Letvægtstrailer med tip kan rumme 31 kubikmeter i ladet

Onsdag 27. maj 2026 kl: 10:20
Af: Redaktionen

Vognmandsfirmaet Claus Steensen ApS, der har hjemsted i byen Vedde, der ligger mellem Dianalund og Stenlille nord for Sorø, har for ikke så lang tid siden hentet en ny tre-akslet Kel-Berg letvægts Hardox city tiptrailer hos Lastas i Hedensted

Om den nye Kel-Berg letvægtstiptrailer med lad i hardox-stål

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst af finkornstål QstE690 med specielle forstærkninger
  • Klapbar underkøringskofange
  • Cyklistværn i begge sider
  • Stigebeslag på venstre side over cyklistværn inkl. 3 m stige
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser med hæve/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret
  • Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Kasse-opbygning:
  • Kraftig forsmæksforstærkninger profiler med 8 mm forsmæksplade
  • Kasse opbukket i plade med kraftig 8 mm bund
  • Sider opbygget i 6 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
  • 600 mm høj nedfældbar stålbagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Kraftig tophæng stål bagklap med 8 mm bagplade og 5 mm opbukkede kantprofiler
  • Bakkamera med lukkeklap
 
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



