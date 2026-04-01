Letvægtstrailer med tip kan rumme 31 kubikmeter i ladet
Onsdag 27. maj 2026 kl: 10:20Af: Redaktionen
Vognmandsfirmaet Claus Steensen ApS, der har hjemsted i byen Vedde, der ligger mellem Dianalund og Stenlille nord for Sorø, har for ikke så lang tid siden hentet en ny tre-akslet Kel-Berg letvægts Hardox city tiptrailer hos Lastas i Hedensted
Om den nye Kel-Berg letvægtstiptrailer med lad i hardox-stål
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst af finkornstål QstE690 med specielle forstærkninger
- Klapbar underkøringskofange
- Cyklistværn i begge sider
- Stigebeslag på venstre side over cyklistværn inkl. 3 m stige
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser med hæve/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
Kasse-opbygning:
- Kraftig forsmæksforstærkninger profiler med 8 mm forsmæksplade
- Kasse opbukket i plade med kraftig 8 mm bund
- Sider opbygget i 6 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
- 600 mm høj nedfældbar stålbagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Kraftig tophæng stål bagklap med 8 mm bagplade og 5 mm opbukkede kantprofiler
- Bakkamera med lukkeklap
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
