Motorvejen over Brennerpasset bliver spærret på lørdag

Tirsdag 26. maj 2026 kl: 12:51

Det er beboere i den østrigske Wipptal, hvor omkring 15.000 mennesker lever tæt på motorvejen, der arrangerer demonstrationen. Beboerne klager over støj, fint støv og daglige trafikkøer.









Ifølge vejmyndigheden Asfinag passerede 11 millioner personbiler og 2,5 millioner lastbiler Brenner-motorvejen i 2025. Siden 2010 er antallet af lastbiler steget med 40 procent, og trafikmængden er næsten syvdoblet siden 1960’erne.









Ud over motorvejen over Brennerpasset - motorvej A13 - er den almindelige hovedvej - B182 - og andre mulige veje til og fra passet også spærret.





I forbindelse med demonstrationen på lørdag forventer myndighederne lange køer på blandt andet A8 (München-Salzburg), Inntal-motorvejen A93 og omkring Innsbruck - både før, under og efter demonstrationen.









De tyske og østrigske myndigheder etablerer indfører trafikregulering ved grænseovergangene, hvis trafikkaos truer forsyningssikkerheden. I værste fald kan grænserne blive lukket fuldstændigt.









