Vognmand i Vendsyssel har hentet tre-akslet kærre i Sydøstjylland

Tirsdag 26. maj 2026 kl: 13:27

Om den nye tre-akslede Kel-Berg asfalt tipkærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

VBG-trækkrog med et trækøje med en diameter på 57,5 mm

Højde justerbart - 4x50 mm

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem, der er fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer

80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade

7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm

4 mm Hardox bundplade monteret i fuld længde ovenpå alu-bunden

Blå manuel betjent rullepresenning på 70 mm alu-rør.





Den nye tipkærre, der har har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

