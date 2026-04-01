Vognmand i Vendsyssel har hentet tre-akslet kærre i Sydøstjylland
Tirsdag 26. maj 2026 kl: 13:27Af: Redaktionen
BN Transport A/S, der har hjemsted i Hjørring, har haft en forvogn en tur i Hedensted for at hente en tre-akslet Kel-Berg asfalt tipkærre hos Lastas. Den nye kærre har et rumindhold på 14,3 kubikmeter
Om den nye tre-akslede Kel-Berg asfalt tipkærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- VBG-trækkrog med et trækøje med en diameter på 57,5 mm
- Højde justerbart - 4x50 mm
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem, der er fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer
- 80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade
- 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm
- 4 mm Hardox bundplade monteret i fuld længde ovenpå alu-bunden
Blå manuel betjent rullepresenning på 70 mm alu-rør.
Den nye tipkærre, der har har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Vognmand i Vendsyssel har hentet tre-akslet kærre i Sydøstjylland
- Motorvejen over Brennerpasset bliver spærret på lørdag
- Dyrskue rummer også varebiler med mere
- To dieseltyve havde slangen i tanken på en lastbil
- De elektriske har en andel på godt otte procent
- På fire måneder er der nyregistreret 129 nye af slagsen
- Antallet af nyregistrerede kørte fra 11 til 29
- Antallet blev det samme som sidste år
- Tre trækkere fra transportvirksomhed fra Billund trak afsted med tre tre-akslede trailere
- Asfaltindustrien advarer mod pirater
- Motorvej ved Horsens bliver lukket i 18 timer
- Tre-akslet maskintrailer har dobbelt udtræk
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!