Gangbro fik fjernet understøttelse - letbane måtte indstille driften
Tirsdag 26. maj 2026 kl: 10:59Af: Redaktionen
Fredag lidt før klokken 15 måtte Odense Letbane uden varsel indstille driften, fordi understøttelsen under to gangbroer mellem to bygninger på det nye universitetsbyggeri - Nyt OUH - i Odense, uden forudgående aftale var blevet fjernet. De manglende understøttelser havde også fjernet grundlaget for den sikkerhedsgodkendelse, som Odense Letbane baserer sin drift på
Sent fredag aften fik Odense Letbane tilladelse til at genoptage driften på den nordlige delstrækning (Tarup Center - Ikea), hvor letbanen kan vende. Da Odense letbane på det tidspunkt kun rådede over tre togsæt, blev driften begrænset til afgange hvert 20. minut.
