Supercykelstisekretariat får støtte fra staten
Tirsdag 11. november 2025 kl: 09:10Af: Redaktionen
Forligskredsen bag aftale om Infrastrukturplan 2035 har besluttet at afsætte 2,5 millioner kroner til Supercykelstisekretariatet i Region Hovedstaden i 2026
Midler kommer fra en cykelpulje, der blev afsat i Infrastrukturplan 2035. Partierne bag er Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale, Alternativet og Dansk Folkeparti.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Beskæftigelsen er steget blandt ikke vestlige indvandrere
- Makedonsk busselskab kørte ulovlig cabotagekørsel med skoleelever
- Flere faste fartkontroller skal forbedre trafiksikkerheden
- Lattergas er no go i trafikken
- Supercykelstisekretariat får støtte fra staten
- 300 kunder tester ny app-fri billet i bybusser
- Passagertallet satte rekord i lufthavn ved Limfjorden
- Politikere uddeler knap 18 millioner kroner til flere nulemissionsbusser
- Fredag 7. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Rederikoncern vil skære sine omkostninger ned med 300 millioner kroner
- Bustransporten er gratis til valgsteder på Fyn
- Lastbil og busser kan tanke flydende brændstof på nyt anlæg i Viborg
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!