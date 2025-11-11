Tungvognspolitiet tjekkede ugehvil - og udskrev bøder

Tirsdag 11. november 2025 kl: 10:47

Lastbil og chauffør blev ind transporteret til Færdselsafdelingen, hvor bil og chauffør blev tilbageholdt inde til en bøde på 20.000 kroner til virksomheden blev betalt. Det blev den mandag formiddag, og chaufføren kunne fortsætte transporten med lastbilen.









Søndagens kontrol fortsatte i Brøndby, hvor der på en parkeringsplads i et industriområde blev kontrolleret fire udenlandske lastbiler.









Også her var der én, der ikke overholdt reglerne om, hvor det ugentlige hvil på mindst 45 timer skal afholdes, idet han havde været på stedet i over 48 timer. Undervejs oplyste chaufføren, at han havde overnattet på et hotel i nærheden, men han kunne ikke fremvise kvitteringer eller booking-oplysninger. Politiet kontaktede derfor det angivne hotel for at få klarlagt, om chaufføren havde overnattet der. Det var der ikke noget, der tydede på, så politiet beslaglagde lastbilen, som først vil blive frigivet, når bøden er betalt.









Bødekravet lyder på 10.000 til chaufføren og 20.000 til virksomheden. Lastbilen er endnu ikke frigivet, men virksomheden har tilkendegivet, at den vil betale bøden som et depositum, da den ønsker sagen forelagt retten i Danmark.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.