Fire franske med tre aksler er klar til at trække læsset

Tirsdag 11. november 2025 kl: 11:09

Der er tale om en enkelt T-Serie og tre T-High, der alle er med turbocompound-motorer og med fuld luftaffjedring

Førerhusene har kamera-spejle inklusiv cyklistkamera

Køleskab

Stort oliefyr

Læderpakke, luksus førerstol og drejestol i højre side

Motorkappe i læder

Drejebord på instrumentpanel

TV





Trækkerne er opbygget med:

Dørkafdækning

Fabriksmonterede skørter i begge sider

Værktøjsskab i højre side integreret bag skørtet

Lygtebøjle med fjernlys over solskærm

Arbejdslygter, spærrerhaner og Nato/liftstik

Fire slingrelamper





Opbygning og klargøring er foretaget hos Volvo Truck Center, Chrisser Skilte i Viborg har taget sig af staf bringer med mere, mens Ringvejens Autolakereri i Silkeborg har lakeret dele af førehuset.









Bilerne er solgt og leveret af Lars Herslund, der har hjemme hos Volvo Truck Center Viborg.

