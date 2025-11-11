Fire franske med tre aksler er klar til at trække læsset
Tirsdag 11. november 2025 kl: 11:09Af: Redaktionen
Renault Trucks Danmark har for nyligt leveret fire tre-akslede ´Renault T-trækkere med pusher-aksel til vognmandsfirmaet Carsten Holm Jensen i Ranum i det vestlige Himmerland
Der er tale om en enkelt T-Serie og tre T-High, der alle er med turbocompound-motorer og med fuld luftaffjedring
- Førerhusene har kamera-spejle inklusiv cyklistkamera
- Køleskab
- Stort oliefyr
- Læderpakke, luksus førerstol og drejestol i højre side
- Motorkappe i læder
- Drejebord på instrumentpanel
- TV
Trækkerne er opbygget med:
- Dørkafdækning
- Fabriksmonterede skørter i begge sider
- Værktøjsskab i højre side integreret bag skørtet
- Lygtebøjle med fjernlys over solskærm
- Arbejdslygter, spærrerhaner og Nato/liftstik
- Fire slingrelamper
Opbygning og klargøring er foretaget hos Volvo Truck Center, Chrisser Skilte i Viborg har taget sig af staf bringer med mere, mens Ringvejens Autolakereri i Silkeborg har lakeret dele af førehuset.
Bilerne er solgt og leveret af Lars Herslund, der har hjemme hos Volvo Truck Center Viborg.
