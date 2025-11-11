Klik venligst



Fire franske med tre aksler er klar til at trække læsset

Tirsdag 11. november 2025 kl: 11:09
Af: Redaktionen

Renault Trucks Danmark har for nyligt leveret fire tre-akslede ´Renault T-trækkere med pusher-aksel til vognmandsfirmaet Carsten Holm Jensen i Ranum i det vestlige Himmerland

Der er tale om en enkelt T-Serie og tre T-High, der alle er med turbocompound-motorer og med fuld luftaffjedring
  • Førerhusene har kamera-spejle inklusiv cyklistkamera
  • Køleskab 
  • Stort oliefyr
  • Læderpakke, luksus førerstol og drejestol i højre side
  • Motorkappe i læder
  • Drejebord på instrumentpanel
  • TV

Trækkerne er opbygget med:
  • Dørkafdækning
  • Fabriksmonterede skørter i begge sider
  • Værktøjsskab i højre side integreret bag skørtet
  • Lygtebøjle med fjernlys over solskærm
  • Arbejdslygter, spærrerhaner og Nato/liftstik
  • Fire slingrelamper

Opbygning og klargøring er foretaget hos Volvo Truck Center, Chrisser Skilte i Viborg har taget sig af staf bringer med mere, mens Ringvejens Autolakereri i Silkeborg har lakeret dele af førehuset.


Bilerne er solgt og leveret af  Lars Herslund, der har hjemme hos Volvo Truck Center Viborg.



