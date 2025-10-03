Lastbil væltede ved Ølstykke

Fredag 3. oktober 2025 kl: 14:36

Føreren, en 24-årig mand fra Taastrup, havde på grund af vejens smalle bredde trukket til højre for at give plads til modkørende, hvilket medførte, at lastbilen væltede ud på en mark. Politi og ambulance ankom kort efter, og den 24-årige lastbilchauffør blev til. Han var ifølge politiet ikke kommet til skade.









Trafikken var påvirket i længere tid, mens lastbilen blev løftet op på vejen igen.





