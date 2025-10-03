Lastbil væltede ved Ølstykke
Fredag 3. oktober 2025 kl: 14:36Af: Redaktionen
Torsdag formiddag omkring klokken halv ti modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en lastbil var væltet på Dildalvej lidt uden for Ølstykke i Nordsjælland
Føreren, en 24-årig mand fra Taastrup, havde på grund af vejens smalle bredde trukket til højre for at give plads til modkørende, hvilket medførte, at lastbilen væltede ud på en mark. Politi og ambulance ankom kort efter, og den 24-årige lastbilchauffør blev til. Han var ifølge politiet ikke kommet til skade.
Trafikken var påvirket i længere tid, mens lastbilen blev løftet op på vejen igen.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Lastbil væltede ved Ølstykke
- Den kilometerbaserede vejafgift er hastet igennem
- Transportministeren forklarer manglende bøder til vognmænd fra tre lande
- Ungarn har lukket for danske opslag i europæisk register
- Kæmpekran skal køre på motorvej ved lufthavn
- Fredag 3. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Politiet har hædret 10 borgere for deres indsats
- Afskaf puljeordninger - giv fradrag i stedet
- Jysk sengelager bygger nyt distributionscenter i Spanien
- Sydvestjysk havn får endnu en lokal medejer i sit ejendomsselskab
- Partnerportal skal lette hverdagen for transportvirksomheder
- Fagforbund for chauffører og andre transportfolk får ny formand
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!