Kæmpekran skal køre på motorvej ved lufthavn

Fredag 3. oktober 2025 kl: 13:41

Af: Jesper Christensen En stor mobil bæltekran skal køre på en afspærret del af Motorvej E20 Ved Københavns Lufthavn. (Foto: Sund & Bælt)

Den nye Københavns Lufthavn Station skal blandt andet have en gangbro og trapper fra lufthavnen til stationens nye perroner. Gangbroen skal løftes ind af den nævnte mobile bæltekran, der er så stor, at det er nødvendigt at inddrage dele af Øresundsmotorvejens areal.









Det betyder, at begge kørebaner i retning mod Sverige inddrages, og trafikken bliver afviklet i ét spor i hver retning på en 1.500 meter lang strækning ved Københavns Lufthavn. Det kan særligt i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen give kø på strækningen.









Frakørsel 16, Lufthavn Ø/Kastrup, der er den er sidste frakørsel i Danmark inden Sverige, lukkes. Trafikanter til lufthavnen kan fortsat benytte Frakørsel 17, Københavns Lufthavn V eller en af de foregående frakørsler på strækningen. Øvrige trafikanter, der ikke skal til lufthavnen, opfordres til at benytte Frakørsel 18, Tårnby eller Frakørsel 19, Ørestad.









Der vil være tydelig skiltning med de ændrede trafikale forhold på motorvejen både før og på selve arbejdsstrækningen, som vil lede trafikanterne ind i de rette kørebaner. Tilkørslerne på Øresundsmotorvejen bliver ikke berørt af spærringen.









Sådan udføres arbejdet:

Uge 43: Trafikomlægning på Motorvej E20, klargøring og opsætning af mobil bæltekran

Uge 44: Løft af ny gangbro. Mobil bæltekran tages ned

Uge 45: Mindre kran sættes op. Løft af trapper og rulletrapper. Kran tages ned

Uge 46: Ny kran sættes op. Løft af materialer og stål til elevator. Kran tages ned

Uge 47: Oprydning i arbejdsområde på motorvej. Trafikken lægges tilbage til normal









Om udvidelsen af Københavns Lufthavn Station:

Jernbanen til og fra Københavns Lufthavn er i dag tæt trafikeret, og kapaciteten på strækningen er udfordret. Der forventes desuden øget togtrafik på banen, når Femern Bælt-tunnelen åbner. Sund & Bælt udvider derfor Københavns Lufthavn Station, så der bliver plads til endnu flere tog

Udvidelsen omfatter etablering af to nye perroner, forbedring af de eksisterende perroner og etablering af en forbindelse til de nye perroner fra lufthavnens Terminal 3

Københavns Lufthavn Stations nye perroner ventes at åbne for passagerer i 2026









Spærring af Øresundsmotorvejen i uge 43-47. (Grafik: Sund & Bælt)

