Transportministeren forklarer manglende bøder til vognmænd fra tre lande
Fredag 3. oktober 2025 kl: 14:01Af: Jesper Christensen
- Kan ministeren oplyse årsagen til, at der fra 1. januar og til 1. august 2025 ikke er udstedt en eneste bøde til spanske, ungarske og portugisiske vognmænd i forbindelse med indførelse af kilometerafgiften for køretøjer over 12 tons? Sådan lyder et spørgsmål, som Folketingets Transportudvalgt på vegne af Danmarks Demokraternes transportordfører, Kenneth Fredslund Petersen, stillede transportminister Thomas Danielsen (V) 4. september
Transportministeren svarede torsdag 2. oktober følgende
Transportministeriet lægger til grund for besvarelsen, at der spørges til administrative bødeforelæg.
Data fra Sund & Bælt Holding A/S viser, at pr. 31. august 2025 har køretøjer fra Spanien kørt 3,6 millioner kilometer på det afgiftsbelagte vejnet, køretøjer fra Ungarn har kørt 3,4 millioner kilometer på det afgiftsbelagte vejnet og køretøjer fra Portugal har kørt 1,2 millioner kilometer på det afgiftsbelagte vejnet.
Sund & Bælt Holding A/S har oplyst mig, at der ikke er konstateret nogen potentielle overtrædelser begået af køretøjer fra Portugal. For så vidt angår Spanien har Sund & Bælt Holding A/S oplyst, at data ikke er tilgængeligt i EUCARIS (European Car and Driving License Information System), mens udfordringerne i forhold til køretøjer fra Ungarn skyldes, at Ungarn pt. har lukket for danske opslag i EUCARIS. Der pågår dialog med EUCARIS om at afklare problematikken i forhold til Ungarn.
Thomas Danielsen peger i sit svar på, at overholdelsesgraden i dag generelt ligger over 99 prcent for både danske og udenlandske køretøjer. Den foreløbige andel af betalte bøder er omkring en trediedel for både danske og udenlandske vognmænd.
