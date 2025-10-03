Transportministeren forklarer manglende bøder til vognmænd fra tre lande

Fredag 3. oktober 2025 kl: 14:01

Transportministeren svarede torsdag 2. oktober følgende





Transportministeriet lægger til grund for besvarelsen, at der spørges til administrative bødeforelæg.





Data fra Sund & Bælt Holding A/S viser, at pr. 31. august 2025 har køretøjer fra Spanien kørt 3,6 millioner kilometer på det afgiftsbelagte vejnet, køretøjer fra Ungarn har kørt 3,4 millioner kilometer på det afgiftsbelagte vejnet og køretøjer fra Portugal har kørt 1,2 millioner kilometer på det afgiftsbelagte vejnet.





Sund & Bælt Holding A/S har oplyst mig, at der ikke er konstateret nogen potentielle overtrædelser begået af køretøjer fra Portugal. For så vidt angår Spanien har Sund & Bælt Holding A/S oplyst, at data ikke er tilgængeligt i EUCARIS (European Car and Driving License Information System), mens udfordringerne i forhold til køretøjer fra Ungarn skyldes, at Ungarn pt. har lukket for danske op slag i EUCARIS. Der pågår dialog med EUCARIS om at afklare problematikken i forhold til Ungarn.









Thomas Danielsen peger i sit svar på, at overholdelsesgraden i dag generelt ligger over 99 prcent for både danske og udenlandske køretøjer. Den foreløbige andel af betalte bøder er omkring en trediedel for både danske og udenlandske vognmænd.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.