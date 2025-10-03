TRANSPORTORGANISATION EFTER SVAR OM MANGLENDE BØDER TIL TRE LANDE:
Sund & Bølt har ikke udstedtvejafgiftsbøder til køretøjer fra Ungarn, Spanien og Portugal. Det fremgår af et svar, som transportminister Thomas Danielsen (V) har givet til Danmarksdemokraternes transportordfører, Kenneth Fredslund Petersen
Den kilometerbaserede vejafgift er hastet igennem
Fredag 3. oktober 2025 kl: 14:14Af: Redaktionen
Sund & Bølt har ikke udstedtvejafgiftsbøder til køretøjer fra Ungarn, Spanien og Portugal. Det fremgår af et svar, som transportminister Thomas Danielsen (V) har givet til Danmarksdemokraternes transportordfører, Kenneth Fredslund Petersen
Svaret tager transportorganisationen ITD som endnu et eksempel på, hvordan den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift ifølge transportorganisationen er hastet igennem.
Spørgsmålet som Folketingets Transportudvalg stillede ministeren på vegne af Kenneth Fredslund Petersen lød:
"Kan ministeren oplyse årsagen til, at der fra 1. januar og til 1. august 2025 ikke er udstedt en eneste bøde til spanske, ungarske og portugisiske vognmænd i forbindelse med indførelse af kilometerafgiften for køretøjer over 12 tons?"
Transportminister Thomas Danielsen svarede, at Sund & Bælt ikke havde konstateret nogen potentielle overtrædelser begået af køretøjer fra Portugal, mens data om spanske køretøjer ikke var tilgængelige i EUCARIS (European Car and Driving License Information System), mens Ungarn i øjeblikket har lukket for danske opslag i EUCARIS.
- Det her er endnu et eksempel på, hvad vi har vidst længe: Den kilometerbaserede vejafgift er blevet hastet igennem, og resultatet er en opstartskatastrofe af olympiske dimensioner, siger formand for ITD, vognmand John Agervig Skovrup.
Interesserede kan læse mere om transportministerens svar her:
