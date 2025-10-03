Den kilometerbaserede vejafgift er hastet igennem

TRANSPORTORGANISATION EFTER SVAR OM MANGLENDE BØDER TIL TRE LANDE:

Fredag 3. oktober 2025 kl: 14:14

Svaret tager transportorganisationen ITD som endnu et eksempel på, hvordan den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift ifølge transportorganisationen er hastet igennem.









Spørgsmålet som Folketingets Transportudvalg stillede ministeren på vegne af Kenneth Fredslund Petersen lød:









"Kan ministeren oplyse årsagen til, at der fra 1. januar og til 1. august 2025 ikke er udstedt en eneste bøde til spanske, ungarske og portugisiske vognmænd i forbindelse med indførelse af kilometerafgiften for køretøjer over 12 tons?"









Transportminister Thomas Danielsen svarede, at Sund & Bælt ikke havde konstateret nogen potentielle overtrædelser begået af køretøjer fra Portugal, mens data om spanske køretøjer ikke var tilgængelige i EUCARIS (European Car and Driving License Information System), mens Ungarn i øjeblikket har lukket for danske opslag i EUCARIS.









- Det her er endnu et eksempel på, hvad vi har vidst længe: Den kilometerbaserede vejafgift er blevet hastet igennem, og resultatet er en opstartskatastrofe af olympiske dimensioner, siger formand for ITD, vognmand John Agervig Skovrup.









Interesserede kan læse mere om transportministerens svar her:





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.