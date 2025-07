- Fantastiske nyheder for branchen

TRANSPORTORGANISATION OM DROPPET P-REGEL PÅ RASTEPLADSER:

Tirsdag 8. juli 2025 kl: 08:31

Af: Redaktionen

Ophævelsen af parkeringsreglen træder i kraft torsdag 1. januar 2026, og transportorganisationen ITD kalder ophævelsen for "et nødvendigt opgør med en håbløs regel”.









- Det er en fantastisk nyhed for branchen. 25-timers-reglen har i årevis skabt frustration og uretfærdige arbejdsvilkår for danske vognmænd og chauffører. Nu har ministeren lyttet, og det er vi rigtig glade for, siger ITD’s formand, John Agervig Skovrup.









I forbindelse med, at transportministren har meldt ud, at 25-timers-reglen bliver afskaffet fra årsskiftet, vedgår han, at den har skabt ulige konkurrencevilkår, da mange udenlandske vognmænd undlader at betale pålagte p-afgifter. Det har også været vanskeligt for de danske myndigheder at opkræve p-afgifterne hos udenlandske vognmænd i deres hjemlande. Samtidig har reglen, der er tung at håndhæve og administrere, ikke haft den store effekt på parkeringssituationen på rastepladserne langs motorvejene.









ITD har gentagne gange advaret mod 25-timers-reglens konkurrenceforvridende konsekvenser.









- Det er helt uacceptabelt, at 25-timers-reglen i praksis straffer danske chauffører og vognmænd, mens de udenlandske går fri. Reglen og de meningsløse dummebøder rammer mennesker, der bare passer deres arbejde. Derfor er det på høje tid, at den afskaffes, siger John Agervig Skovrup.









Fra torsdag 1. januar 2026 overgår kontrollen af, om reglerne for ophold på rastepladserne overholdes fra Færdselsstyrelsen til politiet, hvilket ITD hilser velkomment.









ITD peger på, at Transportministeriet på nuværende tidspunkt ikke har meldt ud, om der fremover vil blive målrette midler til flere kontroller af, om chauffører overholder reglerne om, hvor de skal holde deres ugehvil.









- Vi har hele tiden sagt, at midlerne bør gå til kontrol, der virker - ikke til meningsløse og konkurrenceforvridende parkeringsbøder. Derfor er vi ærgerlige over, at ministeren ikke med det samme flytter midlerne til tungvognspolitiet, som kan udføre målrettede kontroller. En praksis, vi ved virker, siger John Agervig Skovrup.









Færdselsstyrelsen får bevilling til at varetage p-kontroller langs motorvejsnettets rastepladser frem til torsdag 1. januar 2026. Derefter overgår kontrolopgaven til politiet.

