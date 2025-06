Tjek din forsikring, inden du begynder at køre ø-taxi

FORSIKRINGSORGANISATION:

Torsdag 19. juni 2025 kl: 15:41

Af: Redaktionen

Transportministeriet ændrede 1. januar 2024 taxiloven, så en række danske småøer kunne blive undtaget fra lovens krav om, at viser, der bliver brugt til kørsel med betalende passagerer kan undtages for blandt andet sædeføler og taxameter.









Det betyder, at man på eksempelvis på Nekselø og Sejrø har mulighed for at bruge sin private bil som ø-taxi. Men med de nye muligheder følger også et ansvar om at have en korrekt forsikring.









For selvom bilen er privat ejet, betragtes ø-taxikørsel som erhvervsmæssig personbefordring. Derfor er det ikke givet, at den almindelige ansvarsforsikring dækker i tilfælde af uheld, påpeger man hos F&P.









- Det er afgørende, at man kontakter sit forsikringsselskab, inden man begynder at køre ø-taxi. Den lovpligtige ansvarsforsikring for private biler dækker som udgangspunkt ikke erhvervskørsel, siger Anne Garde Slothuus, der er forsikringssekspert hos Forsikringsoplysningen i F&P og fortsætter:









- Det tager kun få minutter at få styr på sin dækning, men konsekvenserne kan være store, hvis man kører uden.









Anne Garde Slothuus påpeger, at hvis bilen ikke er korrekt forsikret, og der sker en ulykke med personskade, vil forsikringsselskabet typisk sikre, at den skadelidte passager får erstatning. Men chaufføren kan bagefter blive mødt med et erstatningskrav fra selskabet.









- Mange er ikke klar over, at man risikerer at hæfte personligt, hvis forsikringen ikke er i orden. Det kan i værste fald blive en meget dyr affære. Derfor er det vigtigt at få en bekræftelse fra sit forsikringsselskab, inden man giver sig i kast med ø-taxi-kørsel, siger hun.









Anne Garde Slothuus gør opmærksom på, at man kan hente mere information om ø-taxi via dette link - klik her:









Flere kommuner informerer desuden på deres hjemmesider om de nye muligheder for ø-taxikørsel og de krav, det medfører - herunder gyldigt kørekort og ansvarsforsikring.

























