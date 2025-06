Stort flertal i Aarhus Byråd fordeler 100 millioner kroner

Torsdag 19. juni 2025 kl: 10:55

Af: Redaktionen

De 100 millioner kroner stammer fra en gevinst fra budgetaftalen for 2024. Her blev aftalepartierne enige om at budgettere med lokale skøn for indkomstskatten i stedet for at benytte et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Muligheden for selvbudgettering kan være fordelagtig for kommuner i vækst, da den enkelte kommune kan tilpasse sit budget til lokale forventninger om høj vækst i skatteindtægter og folketal.









Som en del af budgetaftalen for 2024 blev det derfor besluttet, at partierne i maj i år skulle udmønte og prioritere gevinsten. På daværende tidspunkt blev den estimeret til 397 millioner kroner, men som følge af blandt andet udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag og en ny aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og SVM-Regeringen om selvbudgettering og statsgaranti, har KL vurderet, at modregningen af kommunernes samlede gevinst fra selvbudgettering bliver betydelig og derfor nedbringer den forventede gevinst markant.









Om aftalen i Aarhus Byråd:

Forligspartierne er enige om at prioritere:

30 millioner kroner til grøn mobilitet, kollektiv trafik og cykelstier

30 millioner kroner til velfærd

25 millioner kroner til Velfærdsteknologiens Hus

15 millioner kroner til jordfond

I alt 100 millioner kroner

