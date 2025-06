App har solgt to millioner billetter på Fyn

Torsdag 19. juni 2025 kl: 11:43

Af: Redaktionen

Hos FynBus betegner man de to millioner solgte billetter via Rejsebillet, som Rejsekort og Rejseplan A/S lancerede i august 2023, som en milepæl, FynBus er stolt over at have nået - og passeret.









FynBus oplyser, at det især er borgerne i Odense, der i stor stil benytter sig af app'en, når de skal købe billetter til byens busser og letbane.









FynBus’ udvikling i antal solgte billetter via Rejsebillet:

2023: 533 billetter

2024: 985.924 billetter

2025: 1.024.286 billetter (opgjort pr. 9. juni 2025)





FynBus' top 3 over solgte billetter via Rejsebillet:

Ung Odense: 1.174.098 (58 procent)

Relationsbilletter: 400.398 (20 procent)

Odense NU: 282.037 (14 procent)

FynBus er meget tilfreds med, at de rejsende i den kollektive trafik på Fyn og Langeland har taget appen Rejsebillet godt til sig. Rejsebillet bliver sammen med Rejsekort som app hovedindgangen til køb af billetter i hele Danmarks kollektive trafik, når det fysiske Rejsekort udfases i 2026.

