Speditionsfirma i Juelsminde er endt som konkursbo ved Skifteretten i Horsens

Mandag 14. april 2025 kl: 13:45

Af: Redaktionen Ifølge Statstidende er advokat Jan Bech, der har adresse i Mindegade i Aarhus, udpeget som kurator. Han har siden 23. marts, hvor selskabet blev begæret tvangsopløst, været udpeget som likvdatorEventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 9. april.Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Jan Bech, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen.Et opslag i CVR-registeret viser, at Horsens Køle & Spedition ApS med CVR-nummer 40403183 og adresse på Kirkedalsvej i Juelsminde blev etableret 1. april 2019. Den senest afsluttede og offentliggjorte årsrapport for selskabet viste et underskud før og efter skat på 12.000 kroner, en egenkapital på 142.000 kroner og en balance på 678.000 kroner. Selskabets årsrapporter for de foregående år - 2020 - 2022 viste også underskud.Horsens Køle & Spedition ApS var ejet af Lars Dinesen, der i dag er medejer af Dinesen Transport ApS i Horsens med 50 procent.Dette selskab har i årene 2020-2024 kørt med overskud.