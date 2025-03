Nye anbefalinger skal sikre den grønne kurs for Det Blå Danmark

Onsdag 26. marts 2025 kl: 13:17

Styrket maritim innovationskraft

Lettere adgang til nye former for finansiering for at fremme innovation og vækst i Det Blå Danmark

Styrke globalt samarbejde og maritim eksport

Fremme grøn international regulering og for­ bedre rammebetingelser for Det Blå Danmark

Flere og bedre kompetencer til Det Blå Danmark

Af: Redaktionen Vækstteamet anbefaler blandt andet, at innovation og teknologiudvikling skal fremmes gennem digitale løsninger, så maritime virksomheder kan konkurrere internationalt og derigennem skabe vækst og danske arbejdspladser. Desuden skal den internationale regulering af skibsfarten påvirkes, så den understøtter grønne løsninger og sikrer lige konkurrencevilkår.Samtidig skal der investeres i nye teknologier, brændstoffer og infrastruktur for at leve op til det globalt aftalte mål om, at den internationale skibsfart skal være klimaneutral omkring 2050.- Danmark er en søfartsnation i særklasse. Det skal vi også være i fremtiden. Vi har maritime virksomheder, der går forrest med innovative, grønne løsninger. Det enorme potentiale skal vi gribe. Tempo er nøglen, og EU skal op i gear, hvis vi ikke skal blive afhængige af andre landes grønne brændsler og teknologier, siger erhvervsminister Morten Bødskov og fortsætter:- Virksomhederne står på spring for at vende udviklingen, men der er for mange benspænd. Mængden af bøvl og bureaukrati skal nedbringes og adgangen til finansiering skal styrkes. Det arbejder vi aktivt på fra dansk side. Tak til vækstteamet for anbefalingerne. De er et solidt fundament til at sikre den grønne kurs for Det Blå Danmark. Regeringen vil nu se på, hvordan vi kan følge op.Formanden for vækstteamet, Jim Snabe, fremhæver, at Det Blå Danmark altid har været en drivkraft for innovation og vækst.- Nu står vi over for en ny bølge af forandringer, hvor vi skal tage lederskab i den grønne omstilling af skibsfarten. Vækstteamet peger på konkrete anbefalinger, der kan sikre, at Danmark fastholder sin førende position i den globale maritime industri, som gennemgår en hastig grøn transformation. Samtidig skaber vi nye arbejdspladser og styrker eksporten, siger han.Vækstteamet peger på fem indsatsområder:I "En grøn kurs for Det Blå Danmark" kan man læse mere om indsatsområderne og vækstteamets anbefalinger. De starter på side 18 i den 64 side lange afrapportering fra Vækstteam for Det Blå Danmark.Interesserede kan hente "En grøn kurs for Det Blå Danmark"