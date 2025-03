Transportorganisation inviterer endnu en gang til vognmandsmøde

Fredag 21. marts 2025 kl: 11:14

Af: Redaktionen I november sidste år inviterede transportorganisationen ITD for første gang til Åbent Vognmandsmøde, hvor alle - både medlemmer og ikke medlemmer af organisationen - var velkomne til at deltage, høre faglige indlæg, møde andre vognmænd og repræsentanter for leverandører af materiel til landtransport. Initiativet blev ifølge ITD godt modtaget af de omkring 200 transportfolk, der mødte op.- Vi er utroligt glade for, at Inger Støjberg vil deltage. Vi har længe haft et godt samarbejde med Danmarksdemokraterne, og vores klare oplevelse er, at både partiets transportordfører Kenneth Fredslund og Inger Støjberg forstår branchens udfordringer og de problemer, der i høj grad opstår som følge af politisk indblanding, siger Stefan K. Schou, der er administrerende direktør for ITD.ITD og Danmarksdemokraterne har haft tæt dialog de seneste år - ikke mindst i forbindelse med deres fælles kritik af den kilometerbaserede vejafgift, der blev indført ved årsskiftet. Senest deltog transportordfører Kenneth Fredslund i ITD’s podcast "Vognmanden", hvor han blandt andet diskuterede de udfordringer, vejskatten medfører for transportbranchen.- Jeg er rigtig glad for at være inviteret med til Åbent Vognmandsmøde. Især i denne tid, hvor transportbranchen har rigeligt at slås med. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Danmarksdemokraterne er store modstandere af regeringens vejafgift, der selvfølgelig rammer vognmændene og generelt danskere i landdistrikterne, siger Inger Støjberg.





Åbent Vognmandsmøde er et åbent arrangement for alle vognmænd - både medlemmer og ikke-medlemmer af ITD. Ud over Inger Støjberg vil foredragsholder Nils Villemoes levere et oplæg om ledelse og udvikling.







Efter de faglige indlæg byder ITD på helstegt pattegris med flødekartofler, hvorefter vognmændene får mulighed for at netværke, "sparke dæk" og møde en række producenter og leverandører til landtransportbranchen. Derudover vil det også være muligt at opleve en større samling af lastbiler fra tidligere tider - de gode gamle dage, hvor alting var bedre - eller????







