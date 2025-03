Myndighederne evakuerede havnen i Kolding

Onsdag 19. marts 2025 kl: 12:21

Af: Redaktionen Havnen i Kolding og flere veje i området blev øjeblikket evakueret og spærret for trafik. Det gjaldt blandt andet hele eller dele af Fynsvej, Østerbrogade og Sdr. Havnegade. Sydøstjyllands Politi og øvrige beredskaber var til stede i området.Baggrunden var, at politiet onsdag morgen klokken 8.17 modtog en anmeldelse om et mistænkeligt forhold. Flere patruljer og andet mandskab blev herefter sendt til stedet, og en evakuering af området blev sat i gang, og Sydøstjyllands Politi arbejder med at efterforske anmeldelsen.Lidt over middag meddelte Sydøstjyllands Politi, at afspærringer af veje i Kolding var ophævet, da politiet vurderede, at der ikke længere var nogen risiko ved at færdes på de pågælende veje.



Et område på selve havnen er fortsat afspærret. Sydøstjyllands Politi vil opdatere med yderligere nyt, når der er mere at fortælle.













