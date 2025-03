Politi advarer mod falske fragtfirmaer

Fredag 14. marts 2025 kl: 10:50

Af: Redaktionen Midt- & Vestjyllands Politi fremhæver i forbindelse med advarslen mod falske fragttjenester, at virksomheder som eksempelvis DAO og GLS ikke tilbyder at håndtere betaling for købte varer.Midt- & Vestjyllands Politi har bragt sin advarsel på det sociale medie X, hvor politiet også har lagt et billede op. Af billedet kan man se, at den angivne web-adresse ikke har noget med Dao at gøre, da Dao's web-adresse er dao.as.