Seks ud af ti virksomheder mangler viden om ny lov om emballage

Mandag 3. marts 2025 kl: 11:21

Ny kampagne skal oplyse om lov



925.000 tons emballageaffald i 2024

Særlig type virksomheder står klar til at hjælpe



Lidt fakta om emballageaffald:

Affald pr. person: En europæer producerer i gennemsnit 187 kg emballageaffald årligt

Store mængder emballage i Danmark: Virksomheder har opgjort pr. 31. december 2024indberettet 925.000 ton emballage

Emballage opdeles i forskellige materialekategorier: pap, plast, glas, aluminium, jernholdige metaller, træ, keramik, kork, porcelæn, mad- og drikkevarekartoner og tekstil

Første del af reglerne trådte i kraft 2024: Siden 1. april 2024 har virksomheder skullet undersøge, om de er omfattet af loven om producentansvar for emballage

Om undersøgelsen:

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Formålet med loven er at begrænse emballageaffald og fremme grønnere løsninger ved at hæve prisen på bestemte typer emballage. Og når loven træder i kraft onsdag 1. oktober, skal virksomheder selv skal betale for at håndtere det emballageaffald, de skaber. Det gælder eksempelvis virksomheder, der sælger emballerede produkter eller producerer emballage til det danske marked. De får både et økonomisk og organisatorisk ansvar for emballagens rejse fra produkt til affald.De nye regler er udviklet efter princippet om, at forureneren betaler. Ifølge kontorchef ved Miljøstyrelsen Thomas Bangsgaard Vestergaard er det en grundlæggende forandring af vores affaldssystem- Han forklarer, at det i dag er kommunerne - og dermed skatteborgerne - der har fået regningen for at håndtere det emballageaffald, der hvert år genereres i Danmark.- De nye regler vender den tilgang på hovedet ved at placere ansvaret og regningen hos de virksomheder, der bruger pap, plast og andet emballage, når de sender varer til deres kunder. Omvendt bliver borgernes affaldsregning mindre, siger Thomas Bangsgaard Vestergaard.De nye regler betyder, at virksomheder årligt skal indrapportere al den emballage, de sælger. Når virksomhederne betaler for emballageaffaldet, får de et økonomisk incitament til både at bruge mindre emballage og vælge mere miljøvenlige emballagetyper, idet prisen vokser med emballagens miljømæssige aftryk.Med det udvidede producentansvar har danske virksomheder pligt til at registrere deres brug af emballage, der gøres tilgængelige på det danske marked. Selvom registreringspligten trådte i kraft i april sidste år, og at det er strafbart ikke at indberette tal for sin emballage, kender mange virksomheder fortsat ikke til den. Ifølge tal fra Epinion svarer fire ud af ti virksomheder, at de har hørt om lovgivningen. Hver tredje virksomhed angiver, at de må være underlagt producentansvar og faktisk lever op til kravene i dag. Det skyldes ifølge Miljøstyrelsen en kombination af manglende viden samt manglende interne ressourcer. Det er særligt mindre virksomheder med under ti medarbejdere, hvor der er stor usikkerhed om de nye regler.Miljøstyrelsen har på den baggrund lanceret en kampagne, der skal virksomheder, der endnu ikke er bekendt med loven. MedVed udgangen af 2024 havde virksomheder indberettet 925.000 ton emballage. Det er særligt danske virksomheder, der fremstiller eller får fremstillet produkter i eget varemærke eller importvirksomheder, som påvirkes af reglerne. Det gælder eksempelvis virksomheder, der videresælger importerede produkter eller markedsfører dansk producerede varer med eget logo og navn.For at sikre at de nye regler overholdes af de mange tusinde virksomheder landet over findes der en række såkaldte "kollektive ordninger", som omfattede virksomheder har pligt til at melde sig ind i. Det dækker over en ny type virksomhed eller forening, der på vegne af deres medlemmer hjælper med at håndtere og få genanvendt emballageaffald. Derudover kan de hjælpe med korrekt registrering af de forskellige former for emballage. De tre overordnede kollektive ordninger er VANA, EPR Denmark og Emballageretur.Fakta om producentansvar for emballage:Virksomheder kan få vejledning om de nye regler på en ny del af Miljøstyrelsens web-side - klikUndersøgelsen er gennemført af Epinion i vinteren 2024 og bygger på spørgeskemaer rundsendt til 15.000 danske virksomheder inden for brancher, der sælger eller på anden måde arbejder med emballage. Blandt de adspurgte besvarede 1.001 virksomheder undersøgelsen.