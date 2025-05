Ny forsøgsordning giver billigere flexture

Tirsdag 6. maj 2025 kl: 12:29

Flextur med fleksibilitet og rabat

Første af flere forsøg



Af: Redaktionen Det nye flextur-koncept giver borgerne i Guldborgsund og Lolland kommuner adgang til billigere kollektivt transport. Med forsøgsordningen - FlexRabat - kan passagerer få op til 60 procent rabat på Flextur, hvis de er fleksible med tidspunktet for afhentning.Bag forsøget står Region Sjælland, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune, der i samarbejde med trafikselskabet Movia vil gøre det nemmere og billigere for borgere i landdistrikterne at komme rundt - særligt dem, der ikke har adgang til bil eller bor langt fra en busrute.- Med FlexRabat tager vi et vigtigt skridt mod at gøre kollektiv transport mere tilgængelig i vores landområder. I Region Sjælland har vi afsat 13 millioner kroner, som skal bruges til at udvikle løsninger, der passer til borgernes hverdag - også når de bor langt fra en fast busrute, siger Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.Flextur er en del af Movia's samlede flextrafikordning og giver mulighed for at blive kørt fra dør til dør. Med FlexRabat kan rejsende vælge en længere bestillingshorisont - fire timer i stedet for én - og til gengæld få markant rabat på prisen. Det gør ordningen velegnet til ture til eksempelvis bibliotek, supermarked, apotek eller fritidsaktiviteter, hvor man ikke nødvendigvis skal være fremme på et præcist tidspunkt.Den almindelige Flextur med én times bestillingsvindue fortsætter som hidtil.- Vi ser FlexRabat som en del af løsningen på en større udfordring - at sikre mobilitet for alle - også uden for de større byer. Ordningen er stadig på forsøgsstadiet, men den rummer et stort potentiale for at skabe mere lige adgang til tilbud i hele kommunen, siger Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune.Borgmesteren i Lolland Kommune bakkes op af udvalgsformand for Teknik, Klima og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Jesper Blomberg (M).- Det er netop denne slags forsøg, der kan gøre en mærkbar forskel i borgernes hverdag. Det bringer en ekstra fleksibilitet ind i vores kollektive transport, og dermed håber jeg også, at vi kan ramme bredere, så flere får øjnene op for de muligheder, der faktisk er for at bruge den. Det her er et godt eksempel på en løsning, der er nem at benytte for alle - uanset om man bor i byen eller på landet, siger han.FlexRabat er det første af en række forsøg, som Region Sjælland lancerer hen over sommeren som led i en større satsning på nye mobilitetsløsninger. I december 2024 afsatte Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde 13 millioner kroner til partnerskaber, der skal skabe flere passagerer i den kollektive trafik - især i landområderne.Målet med forsøget er både at give borgerne billigere og mere fleksibel transport - og at afprøve, om en bedre udnyttelse af flextrafikkens vognkapacitet kan bidrage til et mere effektivt og økonomisk bæredygtigt system. Der er en forventning om, at omkring 10 procent af flexturene i Lolland og Guldborgsund kommuner fremover vil kunne gennemføres som FlexRabat.Forsøget blev sat i gang mandag 5. maj og løber i første omgang over to år.