S-tog kører med flere rejsende

Tirsdag 6. maj 2025 kl: 12:16

Af: Redaktionen - I april sidste år fejrede vi, at S-togene i 90 år har gjort København større og fortsat kører mange kunder, og også mange af deres cykler, frem til deres bestemmelsesmål, siger kundechef i DSB, Charlotte Kjærulff.Alene for marts i år steg antallet af S-togsrejser med 970.000. Sammenligner man hele første kvartal i år med første kvartal 2024, skal der tages højde for ekstraordinært mange rejsende i S-togene den søndag i januar, hvor Danmark oplevede et tronskifte.Den fortsatte fremgang af rejser i S-togene er godt hjulpet af en høj punktlighed. I marts endte kundernes punktlighed på 98,2 procent. Det vil sige, at 98,2 procent kunderne er kommet frem inden for 2,59 minutter i forhold til køreplanen.- Vi glæder os over, at flere er blevet opmærksomme på, hvor let det er at komme rundt med S-togene, der med høj punktlighed og høj frekvens hver dag får omkring 350.000 rejsende frem, siger Charlotte Kjærulff.Den høje punktlighed blev i januar ramt af en nedfalden køreledning og endte på 94,8 procent, hvilket trækker ned i punktligheden, der mange dage er tæt på 100 procent.Charlotte Kjærulff fremhæver, at den høje pålidelighed er frugten af tidligere års sporarbejder på S-togsnettet. Denne sommer har Banedanmark planlagt et større vedligeholdelsesprojekt, der især omfatter linje E og A på den nordlige del, hvilket i perioder kommer til at give ændringer på andre dele af S-banen.- Vi forsøger at begrænse generne mest muligt for vores kunder. Men der kommer ændringer i løbet af de forskellige etaper af arbejdet, så man bør tjekke Rejseplanen undervejs. Vi ser frem til at kunne genoptage den normale køreplan til efteråret, siger Charlotte Kjærulff.