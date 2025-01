Havneselskab ser nye muligheder med en tredie havn

Fredag 31. januar 2025 kl: 14:27

En styrkelse af organisation



Fakta om Associated Danish Ports, ADP A/S:

ADP A/S blev etableret i år 2000 med havnene i Nyborg og Fredericia og de respektive kommuner som ejere med Fredericia Kommune som største aktionær

ADP’s vision er at drive og eje havne, der sammen kan udnytte hinandens potentialer og skabe synergier, som kan udforske og udvikle nye forretningsområder

ADP ejede og drev i en årrække trafikhavnen i Middelfart

Sammen med pensionsselskabet PFA ejer ADP transport og logistikknudepunktet Taulov Dry Port ved Fredericia

Fakta om Hanstholm Havn:

Hanstholm Havn er en af Danmarks yngste havne

Siden indvielsen i 1967 har den spillet en central rolle i dansk og europæisk fiskeri

Havnen huser en fiskeriauktion, som årligt omsætter ca. 40.000 ton fisk

I 2020 stod en stor udvidelse færdig. Den styrkede besejlingsforholdene og udvidede havnen med et nyt bassin og nye arealer, der har skabt mulighed for at udvikle forretninger inden for især godshåndtering, offshore og grøn omstilling

I 2023 blev Hanstholm Havn kommunal efter en årrække som selvstyrehavn. Grunden var økonomiske vanskeligheder i forbindelse med den ovennævnte udvidelse

Af: Redaktionen Hos ADP A/S mener man, at Hanstholm Havn har et stort potentiale for at blive en sund økonomisk havn igen.- Det er en havn med en stærk identitet og mange nye forretningsmuligheder, som vi glæder os til at arbejde med. Jeg er sikker på, at det her samarbejde vil blive værdifuldt for både ADP og Thy, siger Christian Herskind, der er bestyrelsesformand for ADP A/S i forbindelse med aftalen.Niels Jørgen Pedersen (V), der er borgmester i Thisted Kommune, er glad for, at der nu er en godkendt aftale, der sikrer Hanstholm Havn's økonomiske fundament. Siden havnen efter nogle år med store investeringer og en svag økonomi i januar 2023 blev kommunal, har målet været at finde en ny ejerstrategi, som både kunne sikre drift og udvikling.- At drive en kommunal havn giver udfordringer rent kommercielt, derfor har vi de sidste to år arbejdet målrettet mod en anden selskabsform. Det kommer nu til at ske med den nye ejerstruktur, som jeg er sikker på, bliver en succes. Hanstholm Havn har en lang historie, hvor den i alle årene har været et stort aktiv for lokalområdet. Med det nye samarbejde med ADP, er jeg sikker på, vi kan accelerere udviklingen af Hanstholm Havn til gavn for hele lokalområdet, siger Niels Jørgen Pedersen.ADP’s vision er at drive og eje havne, der sammen kan skabe synergier og udvikle nye forretningsområder på tværs af Danmark. ADP A/S fremhæver, at havnene i Fredericia og Nyborg - og fremover også Hanstholm - med deres individuelle kompetencer og forskellige geografiske placeringer er vigtige knudepunkter for samhandel og forsyningskæder i Danmark. Med fælles ejerskab under ADP-koncernen er havnene også med til at styrke konkurrenceevnen i et internationalt perspektiv og gør ADP til den væsentligste aktør i den danske havnesektor.- Kernen i ADP er at konsolidere og skabe strategiske samarbejder på tværs af havne. Vi er gode til at udvikle og drive havne, og her har vi ambitioner om meget mere. Vi har en stor tro på, at Hanstholm Havn kan indlede en ny storhedstid og glæder os til at udforske forretningspotentialer, der kan få havnen til at stå stærkere. Samtidig er vi overbeviste om, at synergierne mellem Nyborg, Fredericia og Hanstholm vil gavne vores kunder og på et mere overordnet niveau også understøtte Danmark som import- og eksportnation, siger Rune D. Rasmussen, der er administrerende direktør ADPA/S.Ejerne bag ADP er Fredericia og Nyborg Kommuner. Borgmestrene i de to kommuner hilser den nye medspiller i Thy velkommen i ADP A/S.- I Fredericia kender vi ADP som en havnekoncern, der i høj grad værdsætter ordentlighed, og at der er styr på butikken, og jeg ved, at ADP er kommet med en række forslag og tiltag, der kan bringe Hanstholm Havn tilbage til sin storhedstid. Det vil også komme Fredericias borgere til gavn, siger Christian Bro (S), der er borgmester i Fredericia Kommune og næstformand i ADP A/S.I Nyborg Kommune, der ejer omkring 10 procent af aktierne i ADP A/S, håber borgmester Kenneth Muhs (V) på, at erfaringer fra blandt andet Nyborg Havn kan komme Thy til gode. Han byder Hanstholm Havn og Thisted Kommune velkommen som en stærk samarbejdspartner.- Vi ser frem til, at vores erfaringer fra blandt andet Nyborg Havn kan komme Thy til gode. Derfor siger vi også velkommen til Hanstholm i Nyborg Kommune, siger Kenneth Muhs.Ejerfordelingen i det nye selskab Hanstholm Havn A/S er 51 procent til ADP A/D og 49 procent til Thisted Kommune.20. december 2024 skrev vi om den nu indgåede aftale: