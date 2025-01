Arbejdstilsynet sætter fokus på transport af gods

Torsdag 30. januar 2025 kl: 13:04

Af: Redaktionen

Arbejdstilsynet peger på, at chaufførerne selv kan gøre meget for deres egen sikkerhed ved at være opmærksomme på, hvordan de kører, løfter, læsser og bruger tekniske hjælpemidler.









Men samarbejdet med vognmand, speditører, producenter, leverandører og de forhold, som arbejdet foregår under ude hos kunderne, er mindst lige så vigtige og har mindst lige så stor betydning.









Det er baggrunden for, at Arbejdstilsynet lancerer en indsats, der sætter fokus på at forebygge ulykker og styrke sikkerhedskulturen hele vejen fra godset bliver sendt til det bliver leveret hos modtageren.









Kunden har betydning for sikkerheden

- Kunder har en stor betydning, når de får leveret eller afhentet gods. De kan være med til at løfte sikkerheden i chaufførernes arbejdsmiljø. Hvis vi skal skabe et godt arbejdsmiljø, kræver det, at vi alle er villige til at tage ansvar for chaufførers arbejdsmiljø, når vi får leveret gods, siger Lars Uldall Beck fra Arbejdstilsynet.









Chauffører kan eksempelvis blive forsinket i trafikken eller opleve aggressive personer, der bliver vrede over, at de holder og spærrer med deres lastbiler eller varevogne. Der er også kunder, som presser chauffører til at løfte lidt mere, end chaufføren selv føler er ansvarligt.









Opbakning fra vognmanden

Chaufføren er ofte alene og må klare opgaverne under de forhold, der er på stedet. Derfor er opbakning fra vognmanden afgørende.









- En central del af vognmandens ledelse består i at sikre, at chaufførerne har kompetencer til at kunne risikovurdere på egen hånd, håndtere konflikter og har den nødvendige opbakning til at sige fra, når sikkerheden ikke er i orden. Det stiller krav til ledelsen og en god dialog mellem leder og chauffør, siger Lars Uldall Beck.









Fra 2016-22 skete der over 25 dødsulykker inden for branchen "Transport af gods". Ulykker sker typisk i forbindelse med af- og pålæsning af gods, samt ved arbejde og kørsel i trafikken.









Om indsatsen:

Helhedsindsatsen om arbejdsulykker i transport af gods omfatter:

Målrettede virksomhedsforløb med fokus på læring om forebyggelse af ulykker og udveksling af erfaringer med andre virksomheder i branchen

Opsøgende dialog med chauffører på rastepladser, af- og pålæsningssteder med videre

Kommunikation om forebyggelse af ulykker

Netværksaktiviteter i samarbejde med branchens egne aktører

Analyse og vidensopsamling om årsager til ulykker i branchen





Helhedsindsatsen i transport af gods finder sted i 2025, og er en del af handlingsplanen mod arbejdsulykker fra juni 2023.





