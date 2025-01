Sjællands møbeltransportør overtager en del af jyske aktiviteter

Af: Redaktionen JH Packman ApS kan med overtagelsen sikre, at Hvejsels position og service føres videre uden afbrydelser til glæde for både eksisterende og nye kunder.Overtagelsen af Hvejsel vil styrke JH Packman ApS' position inden for transport og logistik med særligt fokus på specialtransporter af kunst, antikviteter, auktionsvarer og designermøbler.- Vi ser det som en oplagt mulighed at videreføre og udvikle de stærke kompetencer, som Hvejsel Møbeltransport repræsenterer, siger Mikkel Hansen, der er daglig leder hos JH Packman ApS.- Vores ambition er at sikre stabilitet og fortsætte det høje serviceniveau, som kunderne kender, og vi er glade for at kunne byde Hvejsel og deres kunder velkommen i JH familien, påpeger han.Med overtagelsen styrker JH Packman ApS sin kapacitet inden for:I december sidste år blev Thortrans A/S overtaget af LGT Logistics A/S, der er et datterselskab i NTG Nordic Transport Group A/S.Interesserede kan læse mere her: