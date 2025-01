Fagbladforlag er gået konkurs

Tirsdag 7. januar 2025 kl: 11:52

Af: Redaktionen Statstidende skriver videre, at advokat Peter Lindquist, der har adresse på Svanemøllevej i København Ø, er udpeget som kurator.Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret i Amaliegade i København inden tre uger efter Statstidendes bekendtgørelse.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 3. januar.Et opslag i CVR-registeret viser, at Danske Fagblade ApS med CVR-nummer 41120606 har Frederik Christian Ludwig Oestmann Lund som medlem af bestyrelsen, og at selskabet har c/o adresse hos Frederik Christian Ludwig Oestmann Lund på Kongevejen i Holte.CVR-registeret viser videre, at Frederik Christian Ludwig Oestmann Lund sidder i direktionen for Danske Nichemedier ApS med CVR-nummer 43993429, der har adresse på Ordrupvej i Charlottenlund. Denne virksomhed er ejet af selskabet Axel Louis Christian Fam. ApS, der har adresse på Kongevejen i Holte - samme sted som Danske Fagblade ApS.Frederik Christian Ludwig Oestmann Lund er også involveret i virksomheden Fokusmedier ApS med CVR-42544043, der har adresse på Ordrupvej i Charlottenlund.Et andet navn, der går igen i Danske Fagblade ApS og Fokusmedier ApS er Dayan Abdollahpour Vafai.Interesserede kan læse mere om DTL's politianmeldelse af Danske Nichemedier ApS