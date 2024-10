Vognmandsorganisation advarer mod fakturasvindlere

Tirsdag 15. oktober 2024 kl: 15:01

Sælger har ansvar for dokumentation

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Senest har DTL fået en række henvendelser vedrørende virksomheden Danske Nichemedier, som udsender fakturaer på abonnementer på blade med videre, som lægger sig tæt op af kendte medier - eksempelvis på transportområdet.DTL opfordrer til, at man kontakter organisationen, hvis man bliver offer for Danske Nichemedier eller andre virksomheder, der truer med inkasso, hvis man ikke betaler de fremsendte og falske fakturaer.DTL fremhæver også, at det ikke stopper de tvivlsomme typer bag de falske opkrævninger, at man aldrig har lavet nogen aftale om abonnement, annoncering og lignende.Sælgerne, som gør sig i plat og svindel, sender ifølge DTL ofte både ordrebekræftelse og faktura ud til firmaer, som de enten aldrig har talt med, eller som de telefonisk har kontaktet for at bede om bekræftelse på data om virksomhedens navn og adresse.DTL understreger, at det altid er sælgeren, der har ansvar for at dokumentere, at der er indgået en aftale om abonnement, annoncering elller lignende. Det er ikke tilstrækkeligt, at vedkommende siger, at han har talt med en medarbejder i telefonen og aftalt bestilling.DTL opfordrer til, at man kontrollerer alle fakturaer grundigt, at man tjekker, om der overhovedet er bestilt annoncering/abonnement, at man undersøg sælgerens firma/adresse og eventuelt telefonnummer omhyggeligt - og at man som hovedregel ikke betaler for en ydelse, der ikke er leveret.