Hver fjerde nye varebil i november kørte på el

REGISTRERINGSSTATISTIK:

Tirsdag 10. december 2024 kl: 11:27

Af: Redaktionen (Grafik og kilde: Mobility Denmark)I november sidste år blev der også registreret 2.421 nye varebiler i Danmark, så det samlede antal er hverken gået op eller ned. Derimod er der sket ændringer, når man se på drivlinerne, hvor antallet af varebiler med elektriske drivliner er mere end fordoblet sammenlignet med november sidste år.Den elektriske andel udgjorde 25,2 procent af de nyregistrerede varebiler i november i år, hvor der blev nyregistreret 611 batteri-elektriske varebiler og 135 med plug-in hybride drivliner. Samlet udgjorde opladelige varebiler en andel på 30,8 procent i november.Året til dato er antallet af nyregistrerede varebiler steget med 11,1 procent sammenlignet med sidste år.- Det er forrygende at se, at varebilssalget bliver mere og mere elektrisk. Udviklingen har været langsommere for varebilerne end for personbilerne, men over de seneste par måneder er der sat strøm til mange nye el-varebiler. Der har været momentum i varebilssalget i år, og vi har forhåbninger om, at den høje el-andel i denne måned også indvarsler en positiv udvikling i el-varebilssalget, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Denmark, der er brancheorganisation for bilimportører.