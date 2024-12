Salgsleder kommer fra egne rækker

Tirsdag 3. december 2024 kl: 11:06

Saferoad Services' nye salgsleder, Christina Gunni. (Foto: Saferoad Services)

Af: Redaktionen Køge-afdelingen koordinerer og udfører alle sjællandske opgaver med vejmarkeringer, markering af P-pladser, opstribning i P-kældre og logistikejendomme samt overfladedekoration af byrum, skolegårde og legepladser.

- De seneste måneder har været meget travle. Derfor er det dejligt, at der nu er kommet en ny tilbudsassistent, så jeg kan fokusere på at tage ud til vores kunder og opbygge gode relationer og sikre et godt samarbejde, siger Christina Gunni fra Saferoad Services.





Christina Gunni er uddannet salgsassistent og har en lang erfaring med salg og kundehåndtering fra eksempelvis Sjællands Erhvervsbeklædning (SJEB A/S), Orbit Nordic ApS og PMH Systems A/S.





Desuden har hun taget flere ledelseskurser.





Som salgsleder hos Saferoad Services arbejder Christina Gunni tæt sammen CSO Johnny Damm og Mia-Louise Larsen, som er blevet ansat som ny tilbudsassistent og har overtaget en del af Christina Gunnis tidligere opgaver.





- Vi favner meget bredt i salgsteamet i Køge. Derfor sørger vi altid for at være opdaterede på alle vores sager, så alle i teamet kan overtage kommunikationen med kunderne. Det kræver faglig indsigt og koordinering, men det giver mere fleksibilitet, især nu, hvor jeg kommer til at være meget mere ude af huset, siger Christina Gunni og tilføjer:





- Generelt er alle i Saferoad Services gode til at give en hjælpende hånd på tværs af afdelinger og stillinger, når der er brug for det. På den måde kan vi give vores kunder den bedste service.





God plads til nye idéer

Saferoad Services er ifølge Christina Gunni en arbejdsplads præget af åbenhed over for medarbejderne og deres idéer og ønsker.





- Der er plads til, at man som medarbejder kan blomstre og udvikle sig. Alle lytter og er åbne over for nye idéer, og man bliver altid taget seriøst, siger Christina Gunni og tilføjer:





- I de seneste måneder er der komme flere nye medarbejdere til, og de er kommet med mange nye idéer, som alle er blevet vendt. Jeg er selv meget åbenmundet og synes, det er godt, at nye medarbejdere føler, at de kan sige deres tanker og idéer højt.





Da Christina Gunni ledte efter nyt job i 2023, var det vigtigt for hende at finde et arbejde, hvor hun kunne give noget tilbage til samfundet, og hun er glad for at have fundet det hos Saferoad Services.





- Jeg er kommet i en alder, hvor jeg er begyndt at tænke mere over, hvad jeg bruger mit arbejdsliv på. Jeg vil gerne gøre en forskel, og det gør jeg hos Saferoad Services. Her er jeg med til at gøre de danske veje mere sikre for alle i trafikken. Jeg er også stolt af at være hos et firma, hvor de prioriterer medarbejdernes sikkerhed højt og arbejder seriøst med bæredygtighed, siger hun.

























