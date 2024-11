Fyn har måske Danmarks mest tilfredse buskunder

EFTER UNDERSØGELSE:

Tirsdag 26. november 2024 kl: 12:11

Af: Redaktionen Det er ikke fordi 2024 har været et stille år. I det forgangne år har kunderne både skullet forholde sig til ændrede busruter, nye måder at billettere på og afskaffelse af fysiske køreplaner.Undersøgelsens resultater synes at understrege, at det ikke betyder det store, når blot man er godt informeret.Overordnet set går FynBus frem på både tilfredshed, loyalitet og image, og under disse tal gemmer sig en fremgang på så vigtige parametre som tilfredshed med pris, information om forsinkelser og aflysninger, køreplaner og billetsystem.Den samlede kundetilfredshed er steget fra 73,9 i september 2023 til 76,0 i september i år.Et opslag i undersøgelsen viser, at FynBus med rette kan fremhæver, at der har været fremgang på næsten alle parametre.De punkter - det er fire ud af i alt 21 - hvor FynBus's kunder var mindre tilfredse i september 2024 end i samme måned sidste år var indeklimaet i bussen (72,5 til 72,3), den indvendige rengøring (73,3 til 71,6) , bussen overholdelse af køreplanen (74,6 til 74,1) og opbevaringsmuligheder for bagage (69,6 til 69,3).Der, hvor FynBus ligger højest er punktet "Hvor sandsynligt er det, at du vil køre med FynBus igen?". Her er FynBus gået frem fra 92,5 til 94,0.Undersøgelsen er foretaget i efteråret 2024 af analysebureauet Wilke, og undersøgelsens svar er baseret på 1.088 respondenter.De seneste års undersøgelser af kundetilfredsheden med FynBus kan ses