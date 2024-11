40 maritime virksomheder står sammen i Hirtshals

Torsdag 21. november 2024 kl: 12:56

Europæisk motorvej på vand

Et netværk med Hirtshals ånd

I Hirtshals Service Group sidder Linn Indrestrand, Head of Fishery & Maritime Services hos Hirtshals Havn, som bestyrelsesmedlem og støtter op om de mange tiltag i servicegruppen.





- Hirtshals Havn bygger på et helt unikt DNA, som vi kan mærke hos borgerne i Hirtshals by og virksomhederne her på havnen. Det er et DNA, der blandt andet består af en god nordjysk beskedenhed, arbejdsomhed og en naturlig interesse i andre mennesker. Hirtshals Service Group styrker det DNA mellem virksomhederne her på havnen, som rykker lidt tættere på hinanden for at finde muligheder og udvikle havnens aktiviteter og ressourcer i fællesskab, siger Linn Indrestrand.





Mange virksomheder fra servicegruppen er historiske aktører på Hirtshals Havn, men Linn Indrestrand understreger, at der altid er mulighed for at melde sig ind i det maritime netværk.





Om Hirtshals Service Group:

Hirtshals Service Group er et maritimt netværk bestående af over 40 virksomheder, der tilsammen udgør én indgang til full-service for lokale og internationale skibe. Netværket servicerer alle typer fartøjer - fiskefartøjer, færger, fragtskibe og flådefartøjer.





Serviceydelserne i Hirtshals Service Group er eksempelvis:

Skibsservice og skibsbyg - Alle fagspecialer indenfor vedligeholdelse, reparation og ombygning

Shipping, stevedore og logistik - Tilvejebringe reservedele, håndtering og videredistribution af gods

Fiskeindustri og havneservice - Fiskemodtag, isværker, sejlmager, vodbinder havneservice til fiskeskibe

Bunkers, proviant og roadsupply - Olieselskaber og skibsproviantering

Finansiel rådgivning - Rådgivning til skibe og havnens erhverv





I Hirtshals Service Group sidder Linn Indrestrand, Head of Fishery & Maritime Services hos Hirtshals Havn, som bestyrelsesmedlem og støtter op om de mange tiltag i servicegruppen.- Hirtshals Havn bygger på et helt unikt DNA, som vi kan mærke hos borgerne i Hirtshals by og virksomhederne her på havnen. Det er et DNA, der blandt andet består af en god nordjysk beskedenhed, arbejdsomhed og en naturlig interesse i andre mennesker. Hirtshals Service Group styrker det DNA mellem virksomhederne her på havnen, som rykker lidt tættere på hinanden for at finde muligheder og udvikle havnens aktiviteter og ressourcer i fællesskab, siger Linn Indrestrand.Mange virksomheder fra servicegruppen er historiske aktører på Hirtshals Havn, men Linn Indrestrand understreger, at der altid er mulighed for at melde sig ind i det maritime netværk.Hirtshals Service Group er et maritimt netværk bestående af over 40 virksomheder, der tilsammen udgør én indgang til full-service for lokale og internationale skibe. Netværket servicerer alle typer fartøjer - fiskefartøjer, færger, fragtskibe og flådefartøjer.Serviceydelserne i Hirtshals Service Group er eksempelvis:

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi forholder os selvfølgelig til, at flydedokken afvikles i starten af det nye år, men vores ressourcer til at servicere skibe fra hele Europa er helt speciel. Havnen har et over 450.000 kvadratmeter vandareal og 4,7 kilometer kajlængde, som gør, at faciliteterne passer til både store trawlere og mindre joller, siger Per Christensen, der er formand for Hirtshals Service Group.- Og så har vi virksomheder med et helt unikt sammenhold, der kan løse alle typer opgaver indenfor skibsservice 24/7, 365 dage om året. Det er blandt andet grunden til, at vi i Hirtshals Service Group står sammen om at fortælle om vores mange tilbud, siger han videre.På Hirtshals Havn ses skibe fra blandt andet Norge, Skotland, Island og Færøerne sammen med alle de lokale fartøjer. Det internationale billede skyldes havnens strategiske placering, som er et naturligt knudepunkt for skibstrafik til og fra Europa. Det er blandt andet havnens ry for at kunne servicere skibe hurtigt og effektivt døgnet rundt, der lokker skibstrafik til byen.- Uanset, om vi modtager et skib, der skal have udført motorservice, overfladebehandling, el-arbejde, aptering eller andet, så er vores kunder sikret, at de kun behøver at henvende sig ét sted. Alle vores virksomheder sørger for at få sendt de opgaver, der skal løses, videre til de rette leverandører blandt de øvrige virksomheder i Hirtshals og sikrer dermed kunden en effektiv, samlet løsning. Det gør oplevelsen enkel for rederne, påpeger Per Christensen.Per Christensen fremhæver, at besøgene fra både lokale og internationale skibe kan mærkes i hele Hirtshals Service Group. På Hirtshals Havn ses succeserne for én virksomhed som en succes for de andre virksomheder i netværket. Der er et naturligt samspil mellem virksomhederne, og som Per Christensen siger, er det måske netop grunden til, at servicegruppens tætte relationer kan mærkes hos kunderne, der får udført en opgave i Hirtshals.