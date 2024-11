Politi beslaglagde ulovligt udstyr under tre-dages kontrol på Lolland-Falster

Fredag 8. november 2024 kl: 10:29

Af: Redaktionen Mandag gennemførte politiet en kontrol i Rødby, hvor der blev standset og kontrolleret 53 tunge køretøjer - heraf 48 udenlandske. Der var tale om køretøjer, der var på vej ind i landet med færgerne.Der foregik samtidigt også kontrol af køretøjer på vej ud af landet, hvor det især var dyretransporter, politiet havde fokus på. Her blev der kontrolleret 21 tunge køretøjer, hvoraf de 20 var udenlandske.I forbindelse med mandagens kontrol skrev politiet rapporter på seks udenlandske køretøjer vedrørende:Tirsdag fortsatte politiet kontrollen i Rødby i indrejsefeltet, hvor der blev standset og kontrolleret 89 tunge køretøjer - 86 udenlandske og 3 danske. Tirsdag kontrollerede politiet også dyretransporter i udrejsefeltet, hvor der blev kontrolleret 15 tunge køretøjer - alle udenlandske.Tirsdag blev der i alt skrevet rapporter på 16 tunge køretøjer vedrørende:Onsdag havde politiet rykket kontrollen til havnen i Nykøbing Falster, hvor der blev kontrolleret 13 tunge køretøjer og optaget rapport på 3 af dem.Sagerne handlede om:Efter de tre dages kontrol fremhæver politiet særligt en sag med en hollandsk lastbil, hvor der i førerhuset blev fundet flere førerkort, som var blevet misbrugt i kontrolperioden, ligesom der også dukkede et gammelt kontrolkort op med udløb i 2018. Den samlede bøde i denne sag endte på cirka 137.000 kroner, og vognmanden måtte samtidigt sende en ny chauffør til Rødby og få installeret en ny takograf lastbiler.Politiet fremhæver endnu en sag med en hollandsk lastbil, hvor motorens styreenhed var manipuleret, så den lukkede ned for det forureningsbegrænsende udstyr. Her blev motorstyreenheden beslaglagt, så vognmanden måtte bekoste installation af en ny enhed.