Afgørelse fra EU-Domstolen er ført ud på vejene

Fredag 1. november 2024 kl: 13:10

At virksomheder med gods- og buskørselstilladelser ikke længere skal indsende dokumentation for, at deres køretøjer er vendt hjem til deres driftcentral inden for otte uger

At virksomheder, som aktuelt er under tilsyn, ikke skal indsende dokumentation for opfyldelse af kravet

Af: Redaktionen Det betyder:Færdselsstyrelsen forklarer, at den hidtidige kontrol er indstillet efter, at Den Europæiske Unions Domstol - EU-Domstolen - fredag 4. oktober afsagde dom i et sagskompleks indsendt af flere EU-lande vedrørende vejpakken fra 2020.





Afgørelsen betyder, at domstolen har annulleret kravet om, at en transportvirksomheds køretøj skal returnere hjemlandet inden for otte uger efter, at køretøjer er kørt ud på en international transport.





