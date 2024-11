Dansk global klimaindsats skal fokusere på at fremme ambitiøs, global kli­ma­re­gu­le­ring i IMO og EU

REDERIORGANISATION OM KLIMAINDSATS:

Fredag 1. november 2024 kl: 11:48

Af: Redaktionen For dansk skibsfart er det især vigtigt, at den danske regering arbejder gennem internationale organisationer som IMO og EU for at sikre en ensartet og ambitiøs global kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten.Danske Rederier fremhæver, at Klimarådet i sine kommentarer til SVM-Regeringens Klimaprogram 2024 blandt andet mener, at den danske globale klimaindsats savner en klar retning og konkrete målsætninger og pejlemærker.I Danske Rederier er man fortalere for, at Danmark går forrest og arbejder for at fremme grøn omstilling - også uden for landets grænser.- Vi mener, det er vigtigt, at Danmark arbejder for ambitiøs, global kli­ma­re­gu­le­ring. Her er Danmark allerede et af de lande, der går forrest, og det er vigtigt, at det også bliver sådan fremover, lyder det fra Danske Rederier, der mener, at der er brug for internationale krav til skibenes udledninger for at skubbe til skaleringen af produktionen af grønne brændstoffer, som der ikke produceres nok af i dag.Og det er også her, det ifølge organisationen er mest oplagt at fokusere, hvis fremtidige pejlemærker ikke skal resultere i lækage.- Danske rederier er nogle af dem, der er allermest ambitiøse og går forrest i den grønne omstilling af den globale skibsfart. En af de helt store udfordringer er, at de grønne brændstoffer, der er nødvendige til for alvor at nedbringe skibsfartens udledning af drivhusgasser, i dag er alt for dyre og samtidig slet ikke er tilgængelige i tilstrækkeligt omfang. Her kan den danske regering gøre en forskel ved sammen med ligesindede lande at presse på i først og fremmest IMO for en ambitiøs international regulering, der gør grønne brændstoffer billigere og fossile brændstoffer dyrere, siger Nina Porst, der er direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.Hun fremhæver, at der er brug for regler, der gælder uanset, hvor rederiernes skibe sejler, frem for nationale særregler. Det er der også af kon­kur­ren­ce­mæs­si­ge hensyn, da danske skibe sejler over alt i verden.Klimarådet fremhæver også, at tidsplanen for implementering af CCS - fangst og lagring af CO2 - har betydning for muligheden for at nå 2030-klimamålet. I Danske Rederier bakker man fuldstændig op om udviklingen af stor-skala lagring af CO2 i Nordsøen. Fremadrettet bliver det også vigtigt, at CCU - nyttiggørelse af den CO2, der indfanges - udvikles i takt med, at produktionen af grønne brændstoffer skaleres.Derfor er det fra Danske Rederiers side vigtigt at fremhæve behovet for den PtX-strategi for søfarten, som SVM-Regeringen tidligere har annonceret, at man vil fremlægge. Der er brug for afklaring og handling i forhold til PtX-området i Danmark. En del af de grønne brændstoffer, som søfarten efterspørger, kan produceres via PtX-processer.- Jo før, jo bedre, lyder det fra Danske Rederier.Interesserede kan læse mere om Klimarådets kommentarer ti SVM-Regeringens Klimaprogram 2024







