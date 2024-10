Kurer-selskab er blevet kåret som Europa bedste arbejdsplads for fjerde år i træk

Fredag 11. oktober 2024 kl: 11:10

Lidt om DHL:

DHL's forskellige divisioner tilbyder en vifte af logistiktjenester, der spænder fra national og international pakkelevering, e-handelsfragt og fulfillment-løsninger til international ekspres-, vej-, luft- og søtransport samt supply chain management

DHL har omkring 395.000 medarbejdere i over 220 lande og territorier verden over

DHL er en del af DHL Group. Koncernen genererede en omsætning på godt 81,8 milliarder euro i 2023

DHL Group sigter mod at opnå netto-nul-emissioner i sine logistikløsninger inden 2050

Af: Redaktionen DHL Express modtager som en anerkendelse af virksomhedens fortsatte fokus og engagement i at sikre, at medarbejderen har den bedst mulige arbejdsoplevelse.- Jeg er virkelig stolt over, at vi har opretholdt vores status som den bedste arbejdsplads i Europa. Denne pris er virkelig et symbol for det, vi lever og ånder for hver eneste dag i vores organisation - at sætte vores medarbejdere først, siger Mike Parra, der er administrerende direktør for DHL Express Europa, og fortsætter:- Vi lytter, vi deler, vi opbygger tillid, og vi handler for at blive lidt bedre hver eneste dag, både for vores medarbejdere og for vores kunder. Denne pris repræsenterer vores medarbejderes stemme, og vi vil fortsætte med at fokusere vores indsats på at være en virkelig god arbejdsplads for hvert eneste medlem af vores team i hele Europa.DHL Express udvikler løbende sine 45.000 medarbejdere i Europa - blandt andet gennem virksomhedens certificerede træningsprogram, der skal sikre, at den enkelte medarbejder gennemgår en rejse for at blive en certificeret international specialist, en teambuilding tur/fodbold arrangement, der samler 4.000 medarbejdere fra hele Europa, samt deres tilgang til mangfoldighed, lighed, inklusion og tilhørsforhold - som skal sikre, at hver medarbejder føler sig set og hørt.Listen over de 100 Bedste Arbejdspladser fokuserer på, hvordan medarbejdere har det på deres arbejdsplads. Great Place To Work vurderer fortrolig feedback fra medarbejdere og sammenligner det med HR-data fra deltagende virksomheder. Kun virksomheder med konsekvent høje svar på undersøgelsen som omfatter 60 udsagn, der udgør Trust IndexTM Survey, hædres med en placering på listen.- Tillykke til DHL Express som beholder titlen som nummer ét for fjerde år i træk på Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe. Dette er en utrolig flot præstation og et vidnesbyrd om det utrættelige engagement i at gøre det rette for deres medarbejdere, siger Michael C. Bush, der er administrerende direktør for Great Place to Work.