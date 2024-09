Lastbilproducent fremhæver brændstofbesparelse på op til 10 procent

Fredag 20. september 2024 kl: 11:06

Den nye motor xC13 Cursor

Traxon Generation 2-automatgear

Højtydende motorbremsning

Hurtigere bagtøjsudveksling

Avanceret forudseende fartpilot

Spejlløse kameraer

Bedste brændstofforbrug:

Økonomisk gearskiftestrategi og begrænsning af kickdown

Forudseende GPS, eco-friløb og auto-tilstand altid aktiv

Begrænsning af drejningsmoment og acceleration, hastighedsbegrænsning på 85 km/t

Afbalanceret kørsel:

Afbalanceret gearskiftestrategi mhp. brændstofbesparelse

Mulighed for kickdown

Fuldt drejningsmoment, fuld acceleration

Maksimal ydeevne:

Gearskiftestrategi med høj ydeevne

Mulighed for manuelt gearskifte

Fuldt drejningsmoment, fuld acceleration

Af: Redaktionen Iveco peger på, at den nye xC13 Cursor-motor og drivlive bruger op til 10 procent mindre brændstof end sin forgænger.De syv procent kommer fra:Derudover kan der opnås en yderligere brændstofbesparelse på 3 procent ved hjælp af nye førerhusfunktioner:Med effektivitetsfremmende tjenester og avanceret overvågning fra Iveco's Customer Uptime Center kan man ifølge Iveco reducere forbruget med 4 procent, hvilket igen resulterer i mærkbart lavere samlede ejeromkostninger..Iveco's xC13 Cursor-motoren tilbyder tre forskellige køreprogrammer, så chaufføren har mulighed for at tilpasse ydeevnen og brændstofforbruget efter behov. Køreprogrammerne giver chaufføren fleksibilitet og kontrol over motoren med indstillinger, der går fra det bedste brændstofforbrug med eco-mode til maksimal ydeevne i situationer, hvor der er brug for så mange kræfter som muligt. Transportvirksomheden kan også fastsætte regler for, hvordan chaufføren må køre i lastbilen.