FORURENINGSSAGEN VED ØLST:

Onsdag 14. august 2024 kl: 13:13

Af: Redaktionen - Vi skal til bunds i sagen om, hvad der gik forud for jordskredet i Ølst, så vi sikrer, det ikke sker igen. Vi skal have undersøgt, om kommunen har levet op til sit myndighedsansvar. Samtidig skal der laves en grundig gennemgang af lovgivningen, så vi sikrer, at reglerne virker, som de skal, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) og fortsætter:- Med dispensationen til lånet giver regeringen en hjælpende hånd til Randers Kommune og til det arbejde, der fortsat pågår med at afværge og genoprette skaderne efter jordskredet i Ølst. Som jeg har sagt tidligere, er regeringen klar til at drage alle nødvendige konsekvenser af Nordic Waste-sagen, det arbejde fortsætter vi med de beslutninger, der er truffet.Den uvildige advokatundersøgelse af Randers Kommune, som SVM-Regeringen har sat i gang, skal se på, om kommunens myndighedsbehandling har medført fejl eller forsømmelser.

Fakta:

SVM-Regeringen iværksætter en uvildig advokatundersøgelse af Randers Kommune

En uvildig advokatundersøgelse skal grundlæggende sikre, at undersøgelsen er grundig, objektiv og uafhængig. Opgaven vil skulle sendes i udbud på baggrund af et kommissorium for arbejdet, hvilket indebærer en proces med udpegning af en advokat, der kan påtage sig opgaven

Den uvildige advokatundersøgelse bør se på kommunens tildeling af blandt andet miljøgodkendelser til Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S samt kommunens tilsyn med virksomhederne. For at opnå det fulde billede bør undersøgelsen omfatte perioden fra marts 2017, hvor DSH Recycling A/S ansøgte om miljøgodkendelse, og frem til december 2023, hvor Nordic Waste A/S udsendte en pressemeddelelse om, at jordskredet var i gang. Samlet kan advokatundersøgelsen derfor klarlægge, om kommunens myndighedsbehandling har medført fejl eller forsømmelser

Miljøministeren vil også sætte gang i arbejdet med nedsættelse af et eksternt udvalg, der skal se på miljøskadereglerne

Miljøministeriet har tidligere givet Randers Kommune et tilskud på knap 150 millioner kroner til kommunens udgifter til at afværge fare for miljøskade på beskyttede arter samt vandmiljøet som følge af jordskred ved landsbyen Ølst

Dertil har der været statslige udgifter på ca. 50 millioner kroner, da Miljøstyrelsen i en periode overtog myndighedsansvaret for indsatsen

Regeringen har besluttet at give dispensation til et lån på op til 375 millioner kroner til Randers Kommune. Lånedispensationen vil ikke forøge kommunernes samlede anlægsramme

Via Kammeradvokaten forfølger Staten fortsat sit krav mod Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S, så det sikres, at så meget så muligt af regningen ender hos forurenerne

Kammeradvokatens undersøgelser falder i to dele. Den første del, der er afsluttet, går på, om andre virksomheder ud over Nordic Waste A/S kan drages til ansvar for jordskredet ved Ølst. Den anden del, som endnu ikke er afsluttet, går på om ledelsen, ejerne eller andre personer hos Nordic Waste A/S kan gøres ansvarlig for de indtrufne skader

