Praktik-projekt får det ottende rederi med om bord

Fredag 9. august 2024 kl: 12:16

Om "Kom med Ombord":

Prak­tik­for­lø­bet ”Kom med Ombord” er et samarbejde mellem Danske Rederier og rederierne A.P. Møller-Maersk, Molslinjen, Cadeler, DFDS, TORM, Maersk Supply Service, ESVAGT og nu også Uni-Tankers

Forudsætningen for at kunne deltage i ’Kom med Ombord’ er en bestået grundlæggende maritim uddannelse (GMU), ren straffeattest, gyldigt pas og sundhedsbevis samt en dansk søfartsbog

I løbet af to år vil man samlet set opnå 52 ugers effektiv sejltid under ud­møn­strin­ger­ne, som vil være af varierende længde. Alle forløb begynder hos Maersk, herefter kan den studerende være med til at prioritere andet rederi for til sidst at slutte forløbet af hos Esvagt med 6 udmønstringer

Efter sejltiden kan man vælge at læse fem måneder på MARTEC, MARNAV (Ærø) eller Svendborg Søfartsskole, og herefter er man uddannet befaren skibsassistent eller kystskipper

Af: Redaktionen Prak­tik­for­lø­bet ”Kom med Ombord”, der er et samarbejde mellem Danske Rederier og nu otte forskellige rederier, har været en succes, siden det blev lanceret i 2023. Mange unge står på spring for at komme ud at sejle med ”Kom med Ombord” og blive uddannet til befarne skibsas­si­sten­ter og/eller kystskippere.Danske Rederier fremhæver, at ”Kom med Ombord” er en god vej til en karriere i Det Blå Danmark, hvor rederierne i stor stil efterspørger nye, dygtige medarbejdere.Uni-Tankers, som pr. april i år beskæftigede 383 søfarende, ønsker med den nye kadetstrategi at rekruttere flere europæiske kadetter, herunder også flere kvinder, og sikre, at flere af kadetterne vælger at fortsætte deres karriere i Uni-Tankers og den maritime industri efter endt uddannelse.- Siden vi hørte om Kom med Ombord-projektet, har vi luret på, hvordan vi også kunne blive en del af det, siger Julie Demant, der er Crewing Officer hos Uni-Tankers.- Det giver rigtig god mening for vores fremtidige kadetter at have snust til sømands-livet, inden de kaster sig over en lang uddannelse og først langt inde i forløbet kommer ud at sejle første gang. Derudover passer samarbejdet godt ind i vores nye Kadet-strategi, som vi håber, kan give et endnu bedre og tryggere fundament, perspektiv og for­vent­nings­af­stem­ning for en karriere hos Uni-Tankers, sige rhun videre.Kadet-strategien indeholder blandt andet en ny mentorordning, som skal sikre, at den enkelte kadet har mindst én person fra kontoret, som personen kan sparre med, både fagligt og personligt hele vejen igennem deres uddannelsestid hos Uni-Tankers.- Jeg er utrolig glad for, at Uni-Tankers har valgt at blive en del af ”Kom med Ombord”. Det er helt klart med til at gøre uddannelsen endnu bedre og mere attraktiv og få endnu flere unge til at få øjnene op for de rigtig mange gode og spændende kar­ri­e­re­mu­lig­he­der i Det Blå Danmark og vælge en karriere til søs, siger Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for Arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.Interesserede kan læse mere om Uni-Tankers Cadet Strategy 2024Interesserede kan læse mere om "Kom med om bord"