Af: Redaktionen - Det er meget glædeligt, at ulykkestallene fortsat er så lave, og det er ikke mindst glædeligt at se, at antallet af dræbte blandt de 18-24-årige nu er faldet til et historisk lavt niveau. Derfor er det også vigtigt, at vi fastholder arbejdet med trafiksikkerhed på alle niveauer, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Aldersgruppen 18 - 24 år udgjorde tidligere en langt større andel af de trafikdræbte. Til sammenligning var der 31 unge mellem 18 og 24 år, der mistede livet i trafikken i 2016. At de unge voksne historisk set har været involveret i en stor del af de årlige trafikulykker, kan der ifølge Vejdirektoratet være to forklaringer på.- Unge mellem 18 og 24 år mangler stadig rutine i trafikken, og de udviser generelt mere risikovillig adfærd. De to ting har traditionelt været en giftig cocktail. Derfor er det også positivt, at der er sket et fald i antallet af trafikdræbte. Det skyldes især, at der er færre, der bliver dræbt i eneulykker og i personbiler, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet, Marianne Foldberg Steffensen.De 18-24-årige kom generelt mindre til skade i trafikken, end det har været tilfældet i de tidligere år. De 14 døde og 365 tilskadekomne i 2023 er samlet set 25 procent færre end gennemsnittet for de foregående fem år, hvor der i gennemsnit var 20 døde og 484 tilskadekomne. Antallet af indbyggere i aldersgruppen 18-24 år i Danmark har i samme periode været stabilt.Det lave antal døde og tilskadekomne ændrer ikke ved, at de 18-24-årige stadig er overrepræsenterede i de seneste ulykkestal, hvor de udgør 14 procent af de tilskadekomne i 2023, men 9 procent af befolkningen.- Unge mellem 18 og 24 år bliver stadig involveret i for mange ulykker, selvom vi nu ser en tendens til, at færre af dem kommer til skade. Forhåbentlig ser vi næste år tendensen brede sig, så endnu færre unge mellem 18 og 24 år generelt kommer til skade, når de færdes i trafikken, siger Marianne Foldberg Steffensen.Vejdirektoratets rapport ”Trafikulykker for året 2023” beskriver også, hvordan 2023 blev året med flest kørte kilometer på de danske veje. Men stigning i trafikken ser ifølge rapporten ikke ud til at afspejle sig i det årlige antal af døe og tilskadekomne for året.Dødstallet på 162 ligger på niveau med gennemsnittet for de fem foregående år, hvor der gennemsnitligt var 163 døde om året. Samtidig kom 2.616 personer til skade i trafikken, hvilket var 10 procent færre end i perioden 2018-2022.De tilskadekomne i 2023 fordeler sig på 1.680 alvorligt tilskadekomne og 936 lettere tilskadekomne. Det samlede fald i antal tilskadekomne skyldes primært et markant lavere antal af lettere tilskadekomne.I de senere år har en række specielle begivenheder sat deres præg på ulykkesbilledet i Danmark. I 2020 og 2021 faldt trafikken eksempelvis markant på grund af restriktionerne under Covid-19-pandemien, og i 2022, som var et år præget af høj inflation og høje brændstofpriser, faldt hastighederne på vejene.Og selvom inflationen og brændstofpriserne siden er faldet igen, så hænger de lavere hastigheder ved.- Vi ved, at der er en sammenhæng mellem gennemsnitshastigheder og antallet af personskader i trafikken. Når hastigheden falder, er der færre, der kommer til skade. Derfor kan den lavere hastighed også være en del af forklaringen på, at antallet af tilskadekomne i 2023 var på et rekordlavt niveau, siger Marianne Foldberg Steffensen.Vejdirektoratet vil i den kommende tid undersøge nærmere, hvad der motiverer bilisterne til at sænke hastigheden.Vejdirektoratets rapport, der udkommer årligt, indeholder en statistisk beskrivelse af trafikulykker i Danmark i 2023. Statistikken er baseret på de ulykker, som politiet registrerer. Rapporten er bygget op over fire overordnede temaer: Hvad skete i trafikken, hvem blev dræbt eller kom til skade, hvordan skete ulykkerne, og hvor skete de.Interesserede kan læse "Trafikulykker for året 2023"