35-årig skiftede karriere fra social- og sundhedsassistent til spuleoperatør

Torsdag 6. juni 2024 kl: 12:51

Af: Redaktionen 35-årige Martin Hansen er blevet udlært spuleopratør. (Foto: Norva24 Danmark)Kursskiftet startede, da Martin Hansen en aften tilbage i 2020 sad i sofaen og zappede rundt mellem tv-kanalerne.- Jeg faldt over et program om slamsugere, og det fangede min interesse. Arbejdet så virkelig spændende ud, og så tog jeg en rask beslutning om at prøve faget af, siger Martin Hansen og fortsætter:- Jeg ville gerne have et job i branchen og startede på grundforløbet til godschauffør. Egentlig havde jeg ikke planer om at komme i lære, men da jeg opdagede, at en lokal virksomhed var godkendt til lærlinge, genovervejede jeg min beslutning. Deres biler har jeg jo set køre på vejene masser af gange, og det prikkede til min nysgerrighed.Martin Hansen kom i lære hos kloakvirksomheden Norva24 Danmark i august 2021. Virksomheden modtog ham med glæde, da de i senere år har arbejdet målrettet på at udbrede kendskabet til arbejdet og sikre sig lærlinge i en branche, hvor arbejdskraften ikke hænger på træerne.- Der mangler omkring 10.000 chauffører i Danmark, og det mærker vi alle. Derfor er det et kæmpe aktiv for os som virksomhed at få lærlinge. Vi står desværre ikke øverst på listen, når de unge mennesker skal vælge karrierevej, fordi mange simpelthen ikke ved, hvad vi laver. Derfor har vi fokus på at udbrede viden om vores branche. Når vi får nye lærlinge ind, viser det, at vi bliver bedre til at udbrede den viden, siger Vibeke Nyberg, der er HR-chef hos Norva24 Danmark.- Vi har de seneste mange år ikke haft lærlinge, men vi har kompetente medarbejdere, der kan oplære de nye, og derfor er det en vej, vi kommer til at gå de kommende år. Det er godt for de unge, der kommer i uddannelse og job. Og det er godt for os, da vi får kompetente medarbejdere, og samtidig bidrager vi til transportbranchen ved at uddanne chauffører, siger hun videre.En af de medarbejdere, der tager imod lærlingene og er vejleder gennem hele læretiden, er Niels Clemmensen, der er afdelingsleder i Albertslund.



- Hos Dekra ser man mange unge mennesker, der er usikre på, hvor de skal hen i livet. Mange kommer også med nogle diagnoser, men finder sig til rette i den mere praktiskorienterede undervisning, og det er startskuddet til rigtig mange succeshistorier. Når vi hos Norva24 får en ny lærling ind, får vi et menneske, som rigtig gerne vil branchen, og det er en stor styrke, siger Niels Clemmensen





Fra lærling til medarbejder

Da champagneglassene klirrede på årets sidste dag, kunne Martin Hansen springe ind i 2024 som udlært spuleoperatør med fast arbejde hos Norva24 Danmark. Valget om et karriereskift truffet en stille aften foran fjernsynet fortryder han ikke.





- Jeg elsker mit arbejde, hvor to dage sjældent er ens. Min tid som lærling var enormt lærerig og klædte mig på til at varetage de mange opgaver, jeg bliver kastet ud i til daglig, siger Martin Hansen.





Norva24 er Nordens største indenfor vedligeholdelse af den underjordiske infrastruktur. Virksomheden beskæftiger over 1.400 medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.





