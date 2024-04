Bane i Odsherred skal renoveres og have nye sveller

Fredag 12. april 2024 kl: 11:17

Af: Redaktionen (Foto: Lokaltog/Movia)Renoveringsarbejdet er en del af den normale vedligeholdelse af Odsherredsbanen, der i år kan fejre 125-års jubilæum. Udover nye sveller skal der udskiftes sporskifter på stationerne i Nykøbing Sjælland og Svinninge, ligesom der er overkørsler, der skal renoveres med nye overkørselsplader og asfalt.





- En stor vedligeholdelsesopgave som denne resulterer desværre i lidt ekstra besvær og længere rejsetid for vores kunder, da vi er nødt til at lukke hele eller dele af banen ned i en periode og erstatte tog med busser. Vi beklager selvfølgelig de gener, som kunderne vil opleve i den forbindelse og glæder os til at kunne genåbne for normal drift midt på sommeren, siger Mie Rajcic, der er driftsdirektør i Lokaltog.





Hun forklarer, at der er mange kurver på Odsherredsbanen, og det er især på disse dele af banen, at de gamle træsveller nu er blevet så slidte, at de skal udskiftes.





For at genere togdriften mindst muligt har Lokaltog også planlagt udskiftning af stålbroen over kanalen Skjolds Løb nord for Hørve i løbet af den seks uger lange sporspærring. Den eksisterende bro er nedslidt og erstattes derfor af en betonbro.





- Når vi løser flere forskellige vedligeholdelsesopgaver på én gang, undgår vi at indstille driften af flere omgange, hvilket er til gavn for kunderne. Til gengæld kan banens naboer ind imellem opleve støj og kørsel med tunge maskiner i løbet af de seks uger. Det meste vil foregå i dagtimerne på hverdage, men det kan også blive nødvendigt med natarbejde en gang imellem, og vi beklager naturligvis de eventuelle gener, som naboerne i korte perioder kan komme til at opleve, siger Mie Rajcic.





Kører fortsat til forlystelsespark

Som noget ganske særligt standser Odsherredsbanens tog hvert år fra 1. april til 31. oktober inde midt i forlystelsesparken Sommerland Sjælland, som har sin egen station.



- På den måde gør Lokaltog det hvert år nemt for gæsterne at komme på besøg i forlystelsesparken med kollektiv transport, og det gør vi selvfølgelig også i år, selvom banen skal renoveres. Så togbusserne kører naturligvis også til Sommerland Sjælland i de forårs- og sommeruger, hvor togdriften er indstillet, siger Mie Rajcic.





Fakta om Odsherredsbanen:

Etableret i 1899

Banen går fra Holbæk til Nykøbing Sjælland og er knap 50 kilometer lang

Togene standser ved 15 stationer

Transporterer omkring 1,2 millioner passagerer om året















