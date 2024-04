Flyttefirma bevæger sig frem med ny forvogn fra Frankrig

Torsdag 11. april 2024 kl: 13:39

Af: Redaktionen

Om den nye Renault T-High 18T 4x2-forvogn:

13 liter 6-cylindret turbocompound-motor på 480 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm

12-trins Optidriver Gearkasse

Fuld luftaffjedring

1.120 liter brændstoftank

Roadpad+ med navipakke

Komfortstole

Ultimate læderrat

Adaptive Cruise Control

Køleskab

Motor/kabinevarmer

Parkcooler

Nightguard-tyverisikring på døre

Focal Premium lydpakke med subwoofer





Fyns Karosseri har stået for at opbygge forvognen til at kunne køre med veksellad, så opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Taastrup kunne tage over og eksempelvis montere:

Lightfixbøjle med LED fjernlys

Dobbeltbatteri pakke med relæstyring

Natostik

Bakkamera

Højresvingskamera

Frontkamera

Smart TV

Inverter





Christian Lennett fra Volvo Truck Center/Renault Trucks i Taastrup har stået for slag og levering af den nye forvogn fra Renault Trucks.





