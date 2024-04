Forhandler af vare- og lastbiler runder 75 år

Onsdag 10. april 2024 kl: 15:01

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Stiholt's grundfilosofi er, at kunden skal være i centrum for virksomheden, hvilket går godt i spænd med Iveco's vision om at skabe værdi for kundernes forretning. Den vigtigste opgave er således at holde kunderne kørende uanset tid og sted. Men det er ikke nødvendigvis en nem opgave, når man dækker et geografisk område, der går fra Skagen i nord til Randers i syd.- Vi ved, at vores kunders forretning er afhængig af at være på vejen, ikke på værksted. Derfor tilbyder vi på værkstedet 24 timers døgnservice til nødreparationer og nedbrud. Desuden har vi altid erstatnings- og lånebiler klar, så kunderne hurtigt kan komme videre, forklarer Stiholt Erhvervsbiler's direktør Michael Gadekær.- Derudover har vi nogle fantastisk dygtige medarbejdere. Vi er så heldige at have nogle kolleger, der har været her i adskillige årtier, og som virkelig har Stiholt og Iveco i blodet. Samtidig tager vi løbende nye lærlinge ind for at sikre udviklingen og en altid opdateret viden. Hos os tilbyder vi dem en bred og velfunderet uddannelse samt gode udviklingsmuligheder, så de forhåbentlig også bliver hos os længe. Det er en god kombination, der sikrer den særlige Stiholt-kultur, siger han videre.En af dem, der oprindeligt startede som mekanikerlærling og siden har fået mulighed for at rykke videre til nye ansvarsområder er Alex Skjødt Andersen. Som en af Stiholts fire transportkonsulenter med ansvar for Iveco spiller han en vigtig rolle ved det kommende åbent hus-arrangement. Og for ham er der ingen tvivl om, hvad der vil være i fokus såvel til arrangementet som de kommende år.- Vi oplever stor efterspørgsel fra kunderne på elektriske køretøjer. Her er det tydeligt, at eDaily de kommende år bliver en klar vinder indenfor el-varebiler. I Nordjylland er vi jo udfordrede af, at de fleste kører mere end blot bykørsel, og det stiller større krav til rækkevidde, konfiguration og lasteevne. Iveco eDaily dækker jo hele modelprogrammet i første hug, så vi glæder os meget til at vise den frem for de nordjyske kunder, siger han.Åbent hus-arrangementet løber af stablen lørdag 20. april fra klokken 10 til klokken 16 hos Stiholt på Tarmvej i Aalborg Øst. Der bliver mulighed for at besøge alle de fire Stiholt-afdelinger, der ligger inden for 200 meter på Tarmvej, og dermed se hele paletten af, hvad Stiholt tilbyder.Stiholt-koncernens historie strækker sig tilbage til 1949, da Immanuel Stiholt grundlagde Im. Stiholt A/S. 75 år senere er det tredje generation af familien, der sidder for bordenden af familievirksomheden, der også er Scania-forhandler og forhandler af eksempelvis Palfinger-kraner og NTM skraldebiler.