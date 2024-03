Trafikalt knudepunkt i Gentofte ved Kongens Lyngby bliver plads til vejarbejder

Tirsdag 12. marts 2024 kl: 15:43

Pas på vejarbejderne

Af: Redaktionen Vejarbejder i trafikalt knudepunkt i Gentofte. (Grafik: Vejdirektoratet)Både Vejdirektoratet og Gentofte Kommune skal have gennemført flere reparations- og vedligeholdelsesprojekter i den nordlige del af Gentofte Kommune ved Kongens Lyngby.Vejdirektoratet skal renovere broerne, som fører Lyngby Omfartsvej og Lyngbyvej over Motorring 3. Broerne skal gennemgå en større reparation for at forlænge deres levetid. Arbejdet går i gang i starten af april og vil vare frem til udgangen af oktober 2024. Broarbejderne vil påvirke trafikanterne på Lyngby Omfartsvej og Lyngbyvej, men ikke trafikanterne på Motorring 3.Broerne over Motorring 3 skal have udskiftet brobelægningen helt ned til betonen, så det er både fugtmembran og asfalt, der skal skiftes ud. Der bliver opretholdt ét kørespor i hver retning, men arbejdet vil få trafikale følger, blandt andet fordi tilkørslen fra Lyngbyvej mod nord til Lyngby Omfartsvej bliver spærret fra midten af april til september. Der bliver i stedet omkørsel via Lyngbyvej (lokalgaden) og Lyngby Hovedgade. Ligeledes bliver der en hastighedsbegrænsning på 50 km/t.Brorenoveringerne er nødvendige for at sikre, at broerne kan holde mange år frem. Samtidig benytter Vejdirektoratet lejligheden til at få øget kapaciteten på stedet, så det bliver endnu nemmere at være trafikant i knudepunktet, når vejarbejdet er overstået.Vejdirektoratet etablerer lysregulering ved Ørnegårdsvej i løbet af foråret, som skal forbedre adgangen fra Ørnegårdsvej til Lyngby Omfartsvej, og udvider frakørselsrampen med et ekstra spor fra Lyngby Omfartsvej til Lyngbyvej mod Vintapperrampen efter sommerferien. Det skal forbedre fremkommeligheden på forbindelsen fra Helsingørmotorvejen nordgående til Motorring 3.Samtidig med Vejdirektoratets arbejde skal Gentofte Kommune sætte 600 meter nyt autoværn op i midterrabatten på Lyngby Omfartsvej. I dag er der et betonautoværn på en del af strækningen, og det bliver udskiftet til et stålautoværn som på den øvrige del af vejen. Gentofte Kommune går i gang med de første undersøgelser og afmontering af toppen af autoværnet i midten af marts og forventer at være færdige i starten af august. Sideløbende undersøger, eftergår og renoverer Gentofte Kommune vejafvandingen og vejbelysningen.Til slut lægges nyt slidlag og afmærkning på en cirka 1.100 meter lang strækning. I det sydgående spor går arbejdet i gang i juli og i det nordgående spor i september. Slidlagsarbejdet afsluttes i løbet af oktober, når Vejdirektoratets arbejder er færdige. En del af afspærringen vil berøre udfletningen til Helsingørmotorvejen.Derudover kommer Gentofte Kommune til at lave noget reparationsarbejde på Vintapperbroen, som fører Lyngbyvej nordgående over Lyngby Omfartsvej. Det sker i perioden marts til udgangen af maj 2024.Der er ikke meget plads på de steder, hvor både Gentofte Kommune og Vejdirektoratet skal i gang. Derfor kommer entreprenørernes folk til at arbejde tæt på trafikken. Derfor er det vigtigt, at trafikanterne overholder hastighedsbegrænsningerne og i det hele taget er opmærksomme på, hvad der foregår.