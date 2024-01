Vognmand i Helsinge har fået ny tre-akslet tip-vogn

Mandag 22. januar 2024 kl: 11:05

Af: Redaktionen Kærren, som vi tillod os at kalde en tip-vogn i overskriften, er med trevejs tip og måler 5.900 mm udvendig og med luftaffjedrede aksler med tromlebremser og lift på første og tredie aksel.Forsmæk og bagsmæk er 1.200 mm høje og udført i 40 mm eloxerede alu-profiler. Der er lavet gaffellommer under forsmækken, mens den automatiske bagsmæk er en svenskerbagsmæk, der kan lukkes op i højre side.Højre og venstre side er 1.100 mm høje og har begge fjederopluk for at lette chaufføren i det daglige arbejde.Bunden er udført Hardox-stål med bindestænger og surringskroge under ladet. Kærren har manuel udskydelig kofanger.