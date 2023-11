Viborgvirksomhed med fokus på transportinformationer vandt initiativpris

Onsdag 29. november 2023 kl: 13:37

Adibus A/S, der udbyder digitale IT-systemer til busser og tog, har seneste med støtte fra Innovationsfonden udviklet ChargePlan-systemet, der er et nyt og innovativt system til intelligent opladning. Teknologien markerer, at Adibus også er på vej ind på på fragt- og lastbilmarkedet samt andre områder, hvor styring af en flåde af eldrevne køretøjer er afgørende.









