Arbejdsretten frikender rederiorganisation for overenskomst­brud

Onsdag 29. november 2023 kl: 13:21



"Danske Rederier Arbejdsgiver frifindes for Lederne Søfarts påstande 1 og 2. og Lederne Søfarts påstand 3 afvises".



Af: Redaktionen Thi kendes for ret:Sådan lyder det i dommen fra Arbejdsretten torsdag i den retssag, Lederne Søfart havde anlagt mod Danske Rederier for overenskomst­brud.- Vi er glade for, at Arbejdsretten er enige i, at der ikke har været tale om overenskomst­brud, og at Lederne Søfart ikke har haft ret i deres til tider ret kulørte påstande, siger Anne W. Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.Lederne Søfart anlagde sagen mod Danske Rederier ved Arbejdsretten i marts i år, da man hos organisationen mente, at det var brud på overenskomsten, da Danske Rederier lagde sine to ar­bejds­gi­ver­for­e­nin­ger sammen. Det er den sag, der nu er afsluttet med dommen fra Arbejdsretten. Danske Rederier fik desuden medhold i opfattelsen af, at foreningen er frigjort fra overenskomsten med Lederne Søfart efter fusionen.- Hele forløbet bekræfter os i, at vi har valgt de rette overenskomst­par­ter, og vi ser frem til at fortsætte vores tætte samarbejde med Metal Maritime, siger Anne W. Trolle.Lederne Søfart skal inden 14 dage efter afsigelsen af dommen betale 5.000 kroner i sagsomkostninger til Arbejdsretten.Interesserede kan se dommen fra Arbejdsretten